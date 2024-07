Berlin (ABZ). – Nachdem sich die erste Staffel großer Beliebtheit erfreute, bringt das Zeppelin Lab die nächste Runde des Construction-Tech-Podcasts "Baustelle Zukunft" an den Start. Ab sofort ist die neue Staffel auf Spotify, Apple Podcast und YouTube verfügbar.

Sandra May und Wulf Bickenbach moderieren die neue Staffel "Baustelle Zukunft" direkt von der Baustelle. Foto: Zeppelin Lab

Moderatorin Sandra May und Moderator Wulf Bickenbach sind auf Baustellen, in Laboren und bei Bauunternehmen unterwegs, um die spannendsten Innovationen und Trends der Baubranche hinter den Kulissen zu erleben.

"Baustelle Zukunft" bleibt seinem Grundkonzept treu. "Auch in der zweiten Staffel unseres Podcasts bieten wir fundiertes Wissen über die Zukunftsthemen der Baubranche – anschaulich und verständlich erklärt", sagt Moderatorin und Open Innovation Lead Sandra May über den Podcast.

Zusammen mit Moderator und Geschäftsführer Wulf Bickenbach setzen die beiden weiterhin auf Diversität in den Gesprächsrunden. Sie treffen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Start-ups und etablierten Bauunternehmen, um eine breite Palette an verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen zu präsentieren. In der zweiten Staffel stehen vor allem die Menschen und Projekte vor Ort im Mittelpunkt des Podcasts.

"Wir haben spannende Projekte zu jedem unserer Themen ausgewählt, sodass unsere Hörerinnen und Hörer hautnah miterleben können, wie Innovationen umgesetzt werden und welchen Mehrwert sie den Menschen bieten", erklärt Moderator Wulf Bickenbach. Dabei werden die Hörerinnen und Hörer mit hinter die Kulissen von Baustellen, Laboren und Werkstätten genommen – keine typischen Aufnahmeorte für einen Podcast.

Gelegentlich hört man eine summende Drohne, einen brummenden Roboterarm oder auch einen Radlader im Hintergrund. Und das ist gewollt. Denn so entsteht eine authentische Atmosphäre, während die Hörerinnen und Hörer die aktuellen Bautrends zu Themen wie Nachhaltigkeit, künstlicher Intelligenz oder Robotik kennenlernen. Die sechs Folgen der zweiten Staffel werden ab sofort im Zwei-Wochen-Rhythmus unter dem Titel "Baustelle Zukunft" auf Spotify, Apple Podcast und auf YouTube veröffentlicht und sind auch unter podcast.z-lab.com/abrufbar. Sie drehen sich um die hochaktuellen Themen KI, Urban Mining, Robotik, Innovationsmanagement, Drohnen und Holzbau.