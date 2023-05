Einfach bauen mit Kalksandstein

Mit der Videoreihe "Mauern mit Kalksandstein" will das Team rund um Thomas Wende, Baustellenbetreuer der BMO KS-Vertrieb, eigenen Angaben zufolge Fachwissen und Feinheiten im Umgang mit Kalksandstein an Verarbeiter und Betriebe vermitteln und so einen Beitrag zum reibungslosen Arbeitsalltag leisten. Die Videos sind auch direkt auf der Baustelle abrufbar. Darüber hinaus dienen sie als Unterstützung für Ausbildungs- und Schulungsbereiche in Architektur- und Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerkerschaften und im Baustoffhandel sowie als Gebrauchsanleitung während der Verarbeitung. Weitere Infos finden sich unter www.bso-ks.de.

