Gescher-Hochmoor (ABZ). – Der RUTHMANNSTEIGER T 900 HF kam 2018 auf den Markt und konnte seither laut Hersteller in tausenden von Einsätzen seine Leistungsdaten unter Beweis stellen. Ob bei der Bergung der Gerüstteile an der ausgebrannten Kirche Notre-Dame oder im rauen Gelände der spanischen Windparks:

Der RUTHMANN T 900 HF ist mit seinen 36 m Reichweite, die er in 62 m Höhe erreichen kann, einzigartig auf dem Markt, betont Ruthmann. Für 2024 plant das Unternehmen die Weltpremiere des RUTHMANNSTEIGERs T 1000 HF mit 100 m Arbeitshöhe. Er soll die Werte noch einmal toppen.



Das spanische Unternehmen Grupo Roxu hat über AMCO Machinery & Consulting, den offiziellen Ruthmann Vertriebs- und Servicepartner im spanischen Markt, Anfang 2023 einen RUTHMANNSTEIGER T 900 HF erhalten.

Zu den Kunden von Grupo Roxu gehören auch die Betreiber großer Windparks in Spanien. Diese setzen vermehrt auf den Einsatz moderner Hubarbeitsbühnentechnik, da dadurch, im Vergleich zu einer konventionellen Gerüstlösung, die Wartungs- und Ausfallzeiten der Windenergieanlagen stark verkürzt werden können. Der RUTHMANNSTEIGER T 900 HF bietet dabei laut Unternehmen viele Vorteile gegenüber dem Wettbewerb.

Aufgebaut auf einem 5-Achs-Scania-Fahrgestell, sei der STEIGER T 900 HF für den Einsatz auf den schwierigen Untergründen der spanischen Windparks gut gerüstet. Auch ohne Allradantrieb erreiche er durch die optimale Gewichtsverteilung zuverlässig die Einsatzorte. Das Scania-Fahrgestell biete dabei ein stabiles Fahr- und Kurvenverhalten in den vielen Spitzkehren der Zuwegungen durch die bergige Landschaft.

An der Windkraftanlage profitiere der Windkraftanlagenbetreiber von der voll variablen Abstützung der Maschine, die in Zusammenarbeit mit dem Dynamischen Reichweiten System (DRS) bei eingeschränkten Abstützmöglichkeiten im Gelände die maximal möglichen Leistungsdaten biete. Diese können beispielsweise durch die Begrenzung der Korblast weiter gesteigert werden und bieten den Service-Technikern laut eigenen Angaben einen sehr großen Arbeitsbereich, der ohne Umsetzen der Maschine genutzt werden kann.

Besonders beliebt bei Einsätzen im Windpark sei die DRS-Funktion Windstärke. Während Wettbewerbsmaschinen bei großen Windstärken den Einsatz abbrechen müssen, können DRS-Nutzer entspannt weiterarbeiten, versichert Ruthmann. Das DRS passe die maximale Arbeitshöhe automatisch an die aktuelle Windstärke an.

Durch die große Reichweite von 43 m und die Highflex-Technik sei es möglich, einen sehr großen Bereich zu bearbeiten, ohne die Arbeitsbühne zeitaufwändig umsetzen zu müssen.

Die HighFlex-Technik, die beim RUTHMANNSTEIGER T 900 HF im Namen steckt, biete dabei die Möglichkeit, durch das Verdrehen des Arbeitskorbs um bis zu 440 Grad auch die Rückseite der Rotorblätter zu inspizieren und auf mögliche Schäden zu überprüfen. Werden Schäden am Rotorblatt entdeckt, können diese sofort behoben werden. 230-V- und 400-V-Steckdosen für Elektrowerkzeuge sind im Arbeitskorb vorhanden, um beispielsweise Schleifmaschinen zum Ausschleifen von Schäden einzusetzen.

Ebenfalls hat Grupo Roxu den T 900 HF mit einem Lift-up-System ausstatten lassen, um so das Unternehmen Material bequem zu heben. Der rund 33 m lange Oberarm des T 900 HF ermöglicht die ungewöhnlich große Flexibilität und die hohe Reichweite der Arbeitsbühne insbesondere oberhalb des Knickgelenks in rund 60 m Höhe, so der Hersteller. Dabei sorgen die beiden Arbeitsmodi, der HeightPerformance- und der SkyPerformance-Modus, für die maximale Stabilität durch Verriegelung des unteren Teleskops.

So werde an allen Punkten des riesigen Arbeitsdiagramms eine extrem große Stabilität erreicht. Im praktischen Einsatz im Windpark bedeutet das, dass sehr nah an die Rotorblätter herangefahren werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass diese berührt oder sogar durch den Arbeitskorb beschädigt werden. Für 2024 hat Ruthmann den STEIGER T 1000 HF mit 100 m Arbeitshöhe und denselben Funktionen wie beim T 900 HF angekündigt.

Auch der T 1000 HF soll für den Einsatz an den spanischen Windkraftanlagen gut geeignet sein und soll damit einen noch größeren Arbeitsbereich abdecken.