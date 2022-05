Pausenlos verteilen die beiden Maschinen frisch angeliefertes Material, sortieren und beschicken die Anlage und verladen die Gärreste, die als Dünger in der Landwirtschaft Verwendung finden. Durch den ununterbrochenen Betrieb gewährleisten die beiden Volvo-Radlader den ungestörten Ablauf des Biogas-Kraftwerkes.

Mit der Greifschaufel kann der L90H die verschiedenen Silagen problemlos greifen und transportieren. Foto: Volvo CE

Bei dem Unternehmen Naturenergie Isny arbeiten 15 Beschäftigte an den feinen Stellschrauben eines der modernsten deutschen Biogas-Kraftwerke, das – gemessen an seiner elektrischen Leistung – die größte Anlage seiner Art in Baden-Württemberg ist. Das Vorgehen ist sehr biologielastig. Die Gasproduktion beruht auf der stetigen Optimierung von Enzymen sowie immer weiterer technischer Verbesserung. Da dieser Art der Energiegewinnung ein sehr aktives Forschungsfeld zugrunde liegt, profitiert die Anlage permanent von neuen Erkenntnissen.

Für Tobias Kießling, Serviceleiter der Naturenergie Isny, ist vor allem wichtig, dass beide Maschinen "praktisch nie stehen". Die Servicebeziehung zum Händler, der Robert Aebi GmbH, ist für den Betriebsablauf ebenso wichtig wie die Qualität der Radlader – denn beide stellen die nötige, ständige Verfügbarkeit sicher.