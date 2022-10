Die Hydraulikaggregate sind auch mit tragbaren Werkzeugmaschinen anderer Hersteller kompatibel. Die PP-Serie von Enerpac umfasst insgesamt vier Hydraulikaggregate, darunter zwei elektrische und zwei dieselbetriebene Modelle. Die variablen Pumpen in den Aggregaten ermöglichen die Anpassung von Druck und Durchfluss für bestimmte Anwendungen. Betreiber von tragbaren Werkzeugmaschinen, die Zugang zu einer elektrischen Stromversorgung haben, können zwischen den elektrisch betriebenen Hydraulikaggregaten mit 11 oder 15 kW wählen – jedes Modell ist mit verschiedenen Spannungsoptionen für den weltweiten Einsatz erhältlich.



Viele Hersteller von Hydraulikaggregaten liefern standardmäßig ein einfaches, universell einsetzbares Steuergerät mit jedem Gerät. Obwohl dies für einfache Bearbeitungswerkzeuge ausreicht, ist es für die Steuerung anderer Maschinentypen wie Portalfräsen oder 3-Achsen-Fräsmaschinen wenig hilfreich. Für diese unterschiedlichen Anwendungen können Kunden, die ein Enerpac Electric PP-Series Power Pack kaufen, genau das bekommen, was sie brauchen. Die Palette der angebotenen Steuergeräteoptionen bietet eine perfekte Anpassung an die jeweilige Werkzeugmaschine. Zur Sicherheit des Bedieners sind außerdem Not-Aus-Tasten am Aggregat und am Steuergerät vorhanden.

Für die Arbeit an abgelegenen Standorten haben Kunden die Wahl zwischen 19 und 44 kW. Diese leistungsstärkeren Aggregate sind die optimale Wahl für größere Werkzeugmaschinen, die für Arbeiten wie Heißgewindeschneiden und Stilllegung eingesetzt werden. Sowohl die PP19- als auch die PP44-Aggregate der PP-Serie von Enerpac Diesel sind dieselbetrieben und erfüllen die Emissionsvorschriften der EU Stufe V und der EPA Tier 4 final. Jedes Gerät verfügt über einen 50-Liter-Dieseltank, der im Falle des PP44 bis zu zwölf Stunden Betriebszeit bei maximalem Drehmoment bietet. Die Dieselaggregate verfügen außerdem über einen Funkenschutz für zusätzliche Sicherheit in explosiven Umgebungen. Im Gegensatz zu den elektrischen Aggregaten, die mit Hängetastern zur Steuerung arbeiten, benötigen die Aggregate PP19 und PP44 ein separates hydraulisches Steuerpult und maschinenspezifische Schlauchsätze.

Die Hydrauliksteuerung ist sowohl mit der Werkzeugmaschine als auch mit dem Hydraulikaggregat verbunden. Das Bedienfeld enthält alle Steuerungen, die für eine bestimmte Maschine benötigt werden. Darüber hinaus verfügt das Diesel-PP-Aggregat über einen drucklosen Schalter, um Druck und Durchfluss abzuschalten. Ein Zehn-Meter-Schlauchsatz wird standardmäßig mitgeliefert. Längere Schläuche sind als Zubehör für Anwendungen mit einfacher, zweifacher oder dreifacher Versorgung erhältlich und ermöflichen den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Hydraulikmotoren. Enerpac stellt auf der bauma an Stand FS.1105/1 aus.