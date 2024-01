Sydney/Australien (ABZ). – Die knickgelenkten Dumper von Rokbak sollen dem Hersteller zufolge im Betrieb des Unternehmens DSA Contracting in Sydney eine strategische Rolle spielen, nachdem der RA30 bei einem Wohnbauprojekt im Südwesten von Sydney schnell seine Stärke gezeigt hatte.

Der RA30 ist bei einem Erdbau- und Infrastrukturprojekt in Sydney im Einsatz. Foto: Rokbak

Der RA30 ist noch ein Neuling im Fuhrpark von DSA Contracting, aber er überzeugte so sehr, dass die Baufirma bereits einen zweiten knickgelenkten Dumper bestellt hat, wie Rokbak betont. Seine Leistung, Vielseitigkeit und Unverwüstlichkeit, seine nüchterne Ästhetik und Funktionalität hätten den RA30 zum Verkaufsschlager der Porter Group gemacht, dem Händler von DSA Contracting.



"Es war unsere erste Maschine von der Porter Group, und wir sind höchst zufrieden mit ihr", so Daniel Aplin, CEO von DSA Contracting.

Die kraftstoffeffizienten Antriebsstränge von Rokbak liefern hohe Leistung und erfüllen die weltweiten Emissionsvorgaben, bei geringen Betriebskosten und Umweltauswirkungen, wie der Hersteller verspricht.

Das Westwood-Projekt



Das Telematik-System Haul Track erleichtere Betrieb und Wartung für DSA Contracting und sorge dadurch für weiter reduzierte Gesamtbetriebskosten. Haul Track bietet laut Rokbak Zugriff auf GPS-Daten, ermöglicht eine Verfolgung der Bewegungen und liefert tägliche Performance-Berichte zu Maschinenstunden, Motordrehzahl, Leerlaufzeit und Warnungen bei Systemfehlercodes. Dadurch können die Kontrollen zur Instandhaltung effizienter und im Voraus eingeplant werden, was die Betriebszeit erhöht, und die Nutzungsdauer der Komponenten verlängert. Durch die vom Boden aus erreichbaren Prüfpunkte, ein komplett kippbares Fahrerhaus und eine elektrische Motorhaube sollen die täglichen Prüfungen im Handumdrehen erledigt sein.

Eine der ersten Aufgaben des Rokbak RA30 war das Westwood-Projekt zum Bau von 150 Wohnsiedlungen in einem Außenbezirk von Sydney.

DSA Contracting erhielt eigenen Angaben zufolge den Zuschlag für die Erdarbeiten und Infrastrukturarbeiten des Projekts in der Nähe der Western Sydney University.

Der RA30 ist beim 15 Millionen Australische Dollar großen Bauprojekt für den Materialtransport zuständig. Durch den großen Transportkapazität und der außergewöhnlichen Geländegängigkeit des RA30 kann DSA Contracting die notwendigen Erdarbeiten und den Infrastrukturausbau besonders präzise und schnell ausführen.

Der RA30 ist mit seiner hydrostatischen Servolenkung, dem Automatikgetriebe und der Einzelradaufhängung auf maximale Bedienfreundlichkeit ausgelegt.

Der vordere und hintere Rahmen aus Stahl können um 45° zu beiden Seiten gelenkt werden, was problemloses Manövrieren auf schlammigem Untergrund erlaubt, heißt es von Seiten des Unternehmens. Der RA30 wird von einem Scania DC9-Motor mit 370 PS (276 kW) Leistung angetrieben. Er hat eine maximale Nutzlast von 28 t und ein Achtganggetriebe mit 55 km/h Höchstgeschwindigkeit. Für Westwood muss er rund 1000 t Baumaterial pro Tag bewegen. DSA Contracting ist ein führendes Bauunternehmen im Großraum Sydney, das sich auf anspruchsvolle Bau- und Infrastrukturprojekte in der Region spezialisiert hat.

Wachsende Präsenz



Seit seiner Gründung 2008 ist das Unternehmen schnell gewachsen, beschäftigt inzwischen rund 60 Mitarbeiter und arbeitet mit über 70 Maschinen der Spitzenklasse an Projekten mit vielen Millionen Dollar Umfang.

Die Rokbak-Käufe von DSA Contracting sind ein typisches Beispiel für die wachsende Präsenz des schottischen Herstellers knickgelenkter Dumper in großen Bau- und Infrastrukturprojekten in Australien.

"In Australien besteht eine rege Nachfrage nach knickgelenkten Dumpern, und die Marke Rokbak baut ihre Position weiter aus; immer mehr Dumper sind bei Kunden im Einsatz", so Lee Irving, Regional Business Manager von Rokbak. "Die Tatsache, dass DSA Contracting so schnell einen zweiten RA30 bestellt hat, spricht klar für die Qualität unseres Dumpers."

"Wir kaufen im Prinzip Maschinen, die 100 Prozent der Zeit im Einsatz sind und möglichst nie stillstehen", erklärt Aplin. "Das verlangen wir von der Maschine, und genau das liefert dieser Rokbak." "Wir sind ein Bauunternehmen, das sich durch seinen besonderen Qualitätsanspruch auszeichnet. Wir sind stetig gewachsen und haben den einfachen Anspruch, höchste Qualität zu liefern. Eine Maschine wie der Rokbak hilft uns dabei."