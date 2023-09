Stuttgart (ABZ). – Unternehmensgründungen in Gebieten mit höchstem Wettbewerbsdruck können nur mit Höchstleistungen gelingen. Wie es gelingen kann, hat Induma-Rent, 2009 in Stuttgart an den Start gegangen, bewiesen. Die Leistungsfähigkeit des Untermehmens wurde erstmals offiziell beim Quality-Audit 2017 dokumentiert. Das 100-Prozent-Ergebnis hat die international tätigen Stuttgarter nicht zum Ausruhen veranlasst. Beim Folge-Audit 2023 haben sie das gleiche Level erreicht: maximale Punktezahl.