Nairobi/Kenia (ABZ). – Für mehr als 200 Kinder öffnete Ende Februar 2024 die erste Peri-Schule in Kenia. In Kibera, dem größten Slum von Nairobi, entstand innerhalb eines Jahres die erste Schule im Rahmen des Peri-Nachhaltigkeitsprogramms "Building Sustainability". Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Start Up "Start Somewhere" entwickelte Peri laut eigener Aussage mit den sogenannten TwistBlock Moulds Schalungen für Betonhohlsteine, die durch ihre einfache und flexible Anwendung speziell für den Einsatz in Slums konzipiert wurden.

Das neue erbaute Peri-Schulgebäude in Kibera besteht aus mehreren Tausend TwistBlocks. Foto: Peri

Der Schulbau hat nicht nur Lernräume, sondern auch neue Arbeitsplätze vor Ort geschaffen. Mehr als 200.000 Menschen leben im größten Slum Nairobis, das Leben auf der Straße bestimmt für gewöhnlich ihren Alltag. Dicht gedrängte Wellblechhütten lassen den Kindern kaum Fläche zum Spielen, Bildung ist nicht selbstverständlich.

Um den Grundstein für eine berufliche Perspektive zu setzen, entschied sich Peri laut eigener Angabe in Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Global One Foundation für den Bau einer neuen, dreistöckigen Grundschule, die genügend Platz für Spiel und Bildung schafft. Vor allem aber schaffe sie eine Perspektive für die Zukunft. Denn nur wer lesen und schreiben kann, hat später einmal die Möglichkeit, Arbeit außerhalb der Slums zu finden.

Zur Eröffnungsfeier Mitte Februar dieses Jahres übermittelten Andreas Mayer, Head of Corporate Sustainability, und Dr. Jürgen Mayer, Business Development Manager, von Peri in ihren Reden die besten Wünsche. Ein laut Unternehmen unterhaltsames Rahmenprogramm begleitete die Eröffnungszeremonie.

Neun Klassenräume bieten seit der Eröffnung Lernraum für bis zu 225 Kinder, das Dachgeschoss schaffe mit viel Platz für Spiel und Spaß eine Ablenkung zum Alltag in den Slums. Über Wassertanks auf dem Dach und im Boden wird die Schule mit Wasser versorgt, Toiletten und Waschräume sorgen für eine sanitäre Einrichtung, die im Slum selten zu finden ist.

Aktion "Global Run to Nairobi"



"Das Thema Bildung ist uns sehr wichtig, da es den Grundstein für das spätere Berufsleben der Kinder legt. Wir bauen jedoch nicht nur diese Schule, sondern schaffen durch die Herstellung der TwistBlocks vor Ort auch Arbeit und damit Hilfe zur Selbsthilfe. Peri ist sehr froh, dass solche Projekte durch ein Netzwerk an beteiligten Unternehmen wie Start SomeWhere und die Global One Foundation möglich sind", sagt Andreas Mayer, Head of Corporate Sutainability, Peri SE.

Auch die Peri-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützten die Schuleröffnung tatkräftig. Mit der Aktion "Global Run to Nairobi" im Rahmen des Einsteinmarathons 2023, spendete Peri für jeden von Mitarbeitern gelaufenen Kilometer1 Euro für Schulausstattung an die neu erbaute Schule in Nairobi. Aufgrund der regen Beteiligung standen zur Schuleröffnung schlussendlich 10.000 Euro für die Inneneinrichtung der Klassenzimmer und den Kauf von Whiteboards, Büchern, Bänken und einem Ofen zur Verfügung.

TwistBlocks als Baustein für neue Chancen: Das Bausystem biete viele Vorteile. Die TwistBlocks sind innen hohl und darüber hinaus sehr schmal, wodurch nur ein Minimum an Ressourcen für die Herstellung benötigt wird, erläutert das Unternehmen. Darüber hinaus können die TwistBlocks laut Peri bei Bedarf wieder abgebaut und bis zu 80 % wiederverwendet werden, was das Bauen in Slums besonders kosteneffizient, sicher und nachhaltig macht. Die Produktion der Steine mit den TwistBlock Moulds von Peri erfolge in lokalen Manufakturen in Kenia und Südafrika, was vor Ort zusätzliche Arbeitsplätze schafft.

7000 TwistBlocks



Insgesamt 7000 TwistBlocks bilden die Mauern der Schule in Kibera. Die brandsicheren Steine überzeugen laut Peri durch ihr einfaches Stecksystem, das neben schneller und einfacher Handhabung eine flexible Gestaltung des Grundrisses auf beengtem Raum ermöglicht. Der Hohlraum im Inneren der Steine sorge zudem für eine gute Isolierung und angenehme Raumtemperaturen im Sommer sowie im Winter. Der Bau von Gebäuden sei dadurch sehr einfach und benötige weder Mörtel noch ausgebildete Maurer. Mit nur einem Jahr Bauzeit für das Schulgebäude setzt die TwistBlock-Methode laut Unternehmensüberzeugung neue Maßstäbe für ein besonders schnelles Vorgehen.

Im Rahmen des Peri-Programms "Building Sustainability", möchte Peri den eigenen Angaben zufolge jedes Jahr eine weitere Schule bauen. Geplant sind derzeit bereits eine Peri-Schule in Kapstadt und eine in Manila. Peri will so den Stein für neue Zukunftsperspektiven ins Rollen bringen – weltweit.