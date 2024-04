Mepal/Großbritannien (ABZ). – Atlas hat den ersten Bagger der Modellreihe 165W im Vereinigten Königreich an einen langjährigen Atlas-Betreiber im Landentwässerungssektor ausgeliefert. Sutton and Mepal IDB haben den neuen ATLAS Bagger vor Kurzem entgegengenommen. Sutton and Mepal sind rund um die Ortschaft Mepal, 36 km nördlich der historischen Stadt Cambridge, tätig.

Der Bau von Maschinen für Wasserbehörden gehört seit vielen Jahren zu den Stärken von Atlas, erklärt der Hersteller. Foto: TDL Equipment

Organisationen für Wasserstandsmanagement wie die binnenländischen Wasserbehörden (Internal Drainage Boards) spielen eine bedeutende Rolle in den Landentwässerungssystemen der tiefliegenden Gebiete des Vereinigten Königreichs.

Diese historischen Systeme bieten einen wichtigen Schutz gegen die Überflutung von Gemeinden und landwirtschaftlichen Flächen. Sutton and Mepal IDB sind für 40 Meilen größere Wasserläufe, Deiche und Entwässerungsgräben verantwortlich. Das erfasste Gebiet ist darauf angewiesen, dass überschüssiges Wasser nach starken Regenfällen durch künstliche Entwässerung abgepumpt wird. Der Bau von Maschinen für Wasserbehörden gehört seit vielen Jahren zu den besonderen Stärken von Atlas, erklärt der Hersteller. Die Basisanforderungen für eine Maschine, die in einem spezialisierten Markt wie die Landentwässerung zum Einsatz kommt, sind Reichweite und Standsicherheit, ohne dass dazu Stabilisatoren erforderlich wären.

Vierfach-Spezialbereifung



Dieser Bagger ist der erste der neuen Modellreihe 165W, der in das Vereinigte Königreich ausgeliefert wird. Die Maschine ist ausgerüstet mit Vierfach-Spezialbereifung – extra breiten Nokian 710.40 "Ballonreifen", die auf 2750 mm breiten Achsen montiert sind, so dass nur minimaler Bodendruck ausgeübt wird für die perfekte Balance, heißt es. Die Kombination aus diesen Spezialreifen und den breiten Achsen sorgt für die Standsicherheit, während der Zwischenausleger von 4100 mm und der Löffelstiel von 3550 mm Länge die Reichweite bieten.

Diese lange Auslegerkombination für mehr als 9,5 m Reichweite ist perfekt geeignet für Einsätze in der Grabenräumung, da der Arbeitsbereich über den Graben reicht; außerdem ist die Maschine mit einem 2750 mm breiten Planierschild ausgestattet. Für schnelle Straßenfahrten zu einem anderen Einsatzort ist diese "Sprinter-Version" auf eine Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h eingestellt.

Sutton and Mepal IDB sind bereits seit vielen Jahren Kunde von Atlas. Obwohl sie nur eine kleine binnenländische Wasserbehörde sind, wurden an sie in einem Zeitraum von fast 50 Jahren bereits etwa zehn Maschinen ausgeliefert. Sutton and Mepal hat nur einen Mitarbeiter: David Stimson, der dort auch bereits seit 30 Jahren arbeitet und seitdem einen Atlas fährt.

Schrottmetall- und Abfallverwertungsindustrie



Da dieser im ersten Quartal 2024 in den Ruhestand geht, hat Brahim Stitou, CEO von Atlas, den Vorstandsvorsitzenden Matthew Latta gemeinsam mit David Stimson im November 2023 zu einem Besuch des Atlas-Werkes in Ganderkesee eingeladen, um diesem persönlich für seinen langjährigen Einsatz zu danken und seine neue Maschine anzuschauen. Es war ein sehr angenehmer Besuch mit guten Gesprächen, einer Werkstour und einem schönen Abschluss des Tages in der historischen Altstadt von Bremen.

Geliefert und in Betrieb genommen wurde dieser nach Kundenwünschen gefertigte 165W-Bagger von TDL Equipment, dem offiziellen Alleinvertriebshändler für die ATLAS Material Handling-Bagger, die in der Schrottmetall- und Abfallverwertungsindustrie, bei der Eisenbahn und den Internal Drainage Boards im gesamten Vereinigten Königreich zum Einsatz kommen. Die Zielsetzung von TDL ist, ein hochwertiges Markenprodukt mit erstklassigem Service anzubieten.