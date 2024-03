Straubing (ABZ). – Leicht zu händeln, schnell montiert und einfach zu transportieren – die bewährte Sennebogen Abbruchmaschine 830 Demolition präsentiert sich laut Hersteller mit neuen Features für noch effizienteres Arbeiten im Abbruch und Rückbau. Die kompakte hydraulische Abbruchmaschine wurde speziell für den selektiven Rückbau und Abbrucharbeiten an Gebäuden entwickelt und zeichnet sich demnach durch ihre hohe Standsicherheit aus.

Ein großes Mehrmarken-Autohaus in Regensburg wird renoviert und modernisiert. Dies erforderte eine Entkernung und den Abriss des vorderen Gebäudeteils. Die Firma Metz Erdbau GmbH aus Schwandorf entschied sich für den Einsatz des SENNEBOGEN 830 Demolition aus dem Fuhrpark der Sennebogen Vertriebsgesellschaft, ausgestattet mit der dreiteiligen 23 m langen Ausrüstung, für diese Arbeiten. Foto: Sennebogen

Um Flächen für neue Bauprojekte zu gewinnen, finden Abbrucharbeiten häufig im städtischen Umfeld statt. Urbane Abbruchbaustellen zeichnen sich durch besondere Anforderungen aus: Sie sind oft im Arbeitsbereich begrenzt und erfordern spezielle Eigenschaften der eingesetzten Maschinen. Der SENNEBOGEN 830 Demolition vereint Multifunktionalität mit Leistungsstärke und ist für beengte, städtische Baustellen genauso geeignet wie für Abbruchprojekte in größeren Höhen.

Somit ist die Maschine der ideale Abbruchpartner für selektiven Rückbau, Abbruch, Sortierarbeiten oder Verladetätigkeiten von Materialien wie Schutt, Kabeln oder Rohren – auch in der Innenstadt, erklärt das Unternehmen. Noch größeren Abstand vom Abbruchobjekt und damit noch mehr Sicherheit ermöglicht die neue Longfront-Ausrüstung für den 830 Demolition: Mit der dreiteiligen Abbruchausrüstung AB23 präsentiert Sennebogen nach eigenen Angaben eine Ausrüstungsoption, die mit 23 m maximaler Bolzenhöhe nicht nur den Sicherheitsabstand der Multifunktionsmaschine erhöht, sondern den Einsatz wie bei Rückbauarbeiten im städtischen Raum zudem noch flexibler macht.

Auch Arbeiten über Störkanten hinweg meistere die Maschine mit der neuen dreiteiligen Ausrüstung problemlos. Je nach gewünschtem Einsatzgebiet und erforderlicher Reichhöhe kann zwischen verschiedenen Ausrüstungen gewählt werden – mit Anbaugeräten wie Abbruchschere, Sortiergreifer, Hammer oder Schaufel ist der 830 Demolition dabei stets flexibel unterwegs. Mithilfe des optionalen vollhydraulischen Schnellwechselsystems für die Ausrüstung kann diese per Knopfdruck aufgenommen oder abgelegt sowie schnell und sicher auf eine kürzere Umschlagsausrüstung gewechselt werden, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss.

Mit nur einer Maschine kann so eine Vielfalt an Aufgaben erledigt werden und dabei Zeit, Kraftstoff und Transportkosten gespart werden. Der Abbruchbagger lässt sich für den Transport einfach zerlegen. Möglich macht das auch das Sennebogen vollhydraulische ablegbare Kontergewicht. Per Fernbedienung reduziert sich das Transportgewicht um rund 10 t. Die Transportbreite ist mit 3 m dank teleskopierbarem Raupenunterwagen gering. Im austeleskopierten Zustand sorgt die 4,5 m breite Abstützfläche für Standsicherheit.

Gerade bei anspruchsvollen Rückbauarbeiten und beengten Baustellen kann der 830 Demolition nach Unternehmensangaben punkten. Praktisch: Die hochfahrbare und bis zu 30° neigbare Maxcab Kabine. Damit hat der Fahrer einen freien Blick auf das Rückbauobjekt und arbeitet mit dem Anbaugerät fast auf Augenhöhe. Das verspricht die optimale Kombination aus Präzision, Effizienz und Komfort und gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit.

Insgesamt ist der Sennebogen Abbruchbagger 830 Demoltion mit seiner dreiteiligen Ausführung eine Lösung für anspruchsvolle Aufgaben in verschiedenen Branchen und sorgt durch seine Kraft und Reichhöhe für einen effizienten und sicheren Abbrucheinsatz.