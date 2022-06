Rosenfeld (ABZ). – Was haben eine Giraffengazelle (lat.: Litocranius) und ein Montageaufsatz für Teleskoplader gemeinsam? Die Antwort ist zu sehen, wenn man beobachtet, mit welcher Leichtigkeit die Giraffengazellen sich aufrichten und die Blätter, die am besten schmecken, gezielt von den Bäumen pflücken. Fast vergleichbar ist da der eT-Litocran700 von Eurotech. Er bietet laut Aussage des Unternehmens eine nie da gewesene 3D-Feinsteuerung zur schnellen und personalarmen Montage von Fenstern sowie Glas- und Fassadenelementen.

Der eT-Litocran700 eignet sich laut Hersteller bestens als Anbaugerät für einen Kran oder Teleskoplader, um etwa große Glasscheiben millimetergenau zu bewegen. Foto: Eurotech

Teleskoparm mit 3D-Kopf

Die Innovation kommt aus dem schwäbischen Rosenfeld. Dort hat die Firma Eurotech ihr Know-how aus der Vakuumtechnik genutzt, um der Fassadenbaubranche das Leben zu erleichtern. Die Innovation besteht aus der Kombination eines beweglichen 3D-Kopfes an einem Teleskoparm mit einem Vakuumhebegerät. Mittels Fernsteuerung kann der Nutzer feinste Bewegungen in alle Richtungen ausführen. Selbst große Fensterelemente lassen sich so präzise von außen in Maueröffnungen millimetergenau "einfädeln" und montieren. Der Personalaufwand und die Montagezeit reduzieren sich drastisch, versichern die Verantwortlichen, zumal der eT-Litocran700 als das derzeit schnellste Gerät seiner Art gelte.

Als autarkes Modul wird der eT-Litocran700 mit einer Schnellwechselvorrichtung an einen Kran oder an einen Teleskoplader montiert. Durch die eigene Energieversorgung, die mit auswechselbaren Lithium-Ionen-Akkus mit 320 Ah vonstatten geht, werden keinerlei Anschlüsse am Fahrzeug benötigt. Eine App gibt Auskunft über den Ladezustand und die Betriebsdauer des Akkus.

Leicht zu laden

Zum Aufladen genügt das Vorhandensein einer 230-Volt-Stromversorgung. Für Anwender, die eine Mitversorgung des eT-Litocran700 an dem Aggregat des Teleskopladers bevorzugen, gibt es eine Variante, die gemeinsam mit Magni entwickelt wurde und auf deren Fahrzeuge abgestimmt ist. Standardmäßig ist der eT-Litocran700 mit einem eT-Hover-univac-Vakuumhebegerät ausgerüstet, das Glasscheiben, Fassadenelemente, Stein-, Stahl- oder Betonplatten bis 700 kg ansaugen kann. Das Vakuumhebesystem eT-Hover-univac lässt sich ebenfalls mit einer Schnellwechselvorrichtung vom 3D-Kopf lösen und etwa an einem Kran befestigen. Als eigenständige Einheit fungiert sie dann als Hebegerät, das höhenunabhängig in engsten Räumen auf der Baustelle agiert.

Saugelemente flexibel anordnen

Die Anordnung der Saugelemente kann der Nutzer flexibel einstellen. Die Bedienung, sowohl des eT-Litocran700 als auch des Vakuumsystems eT-Hover-univac, erfolgt mit einer Fernsteuerung. Das Funkgerät hat eine Reichweite von 100 m und ist intuitiv bedienbar, verspricht Eurotech. Der 3D-Kopf des eT-Litocran700 ermöglicht jede erdenkliche Positionierung der Sauganlage. Zusätzlich ist der um 400 mm teleskopierbare Arm um 180° schwenk- und drehbar. Das erlaubt die Montage von Fenstern 90° seitlich zum Teleskoplader, ohne dass dieser bewegt werden muss.

Auf Baustellen ist nicht immer genügend Platz, um ankommendes Material optimal zu platzieren. Der eT-Litocran700 kompensiert dies mit seiner Beweglichkeit. Bisher unerreichbare Glasscheiben, die sich auf einem A-Bock auf der vom Bau abgewandten Seite befinden, holt er sich. Selbst komplizierte Überkopfmanöver oder das Überwinden ist problemlos möglich, versichern die Verantwortlichen. Der 400 mm lange Teleskoparm platziert jedes Element akkurat. Der eT-Litocran700 erspart umständliches Handling mit Bruchgefahr und bringt maximale Flexibilität im Außenbereich bei minimalem Personaleinsatz heißt es in einem Statement der Verantwortlichen.

Testphase abgeschlossen

Die umfangreiche Testphase des eT-Litocran700 ist seit Kurzem abgeschlossen, ein Testverkauf in Dänemark sei sehr gut angelaufen. Das Gerät ist nun auch in Deutschland in größeren Stückzahlen verfügbar. Derzeit bietet Eurotech zudem ein Programm für Maschinenverleiher innerhalb der DACH-Region an, die den eT-Litocran700 in ihren Maschinenpark aufnehmen möchten. Für Fassadenbauer, welche die Neuheit schon jetzt nutzen möchten, führt der Hersteller einen eigenen Leihbestand.