Hannover (ABZ). – Porr Hochbau Region Nord erweitert die regionale Präsenz mit einem neuen Standort in Hannover. Für Porr ist die Region Hannover kein Neuland: Das Hochbau-Team teilt sich das Bürogebäude mit dem Tochterunternehmen Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH, die bereits seit einigen Jahren an selber Adresse ansässig ist.

Björn Motzkus (technischer Regionalleiter Hochbau Nord, l.) und Stefan Umlauf (Standortleiter Hannover). Foto: Porr

Wie in ganz Deutschland gilt das Leistungsversprechen "Alles aus einer Hand". Mit der Expansion erhält die Region Hannover die Kompetenz und Erfahrung eines Full-Service-Dienstleisters, der anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche von der Planung bis zur Fertigstellung ganzheitlich und nachhaltig realisiert, teilt das Unternehmen mit.



Eine Vielzahl an Aufträgen und spannende Bauprojekte zeigen, dass Porr Hochbau Region Nord stetig und erfolgreich wächst. Mit der Zentralniederlassung in Hamburg ist das Unternehmen in Norddeutschland bereits solide aufgestellt. Der Standort in Hannover trägt dem dynamischen Wachstum im Norden Rechnung. Er wird geleitet von Stefan Umlauf, erfahrener Standort- und Projektleiter, der Hannover wie seine eigene Westentasche kennt: "Wir starten in Hannover mit einem erfahrenen Hochbau-Team, das hier in der Region zu Hause ist. Wir kennen den Markt und bereichern Hannovers Baubranche mit Kompetenz und jahrelanger Erfahrung. Dabei wird unser Hannoveraner Büro in Themen wie bspw. BIM und TGA von den Kolleginnen und Kollegen aus der Zentralniederlassung Hamburg unterstützt."

"Durch unseren neuen Standort in Hannover ist es uns nun möglich, schneller auf Kundenwünsche zu reagieren und die Marke Porr in Niedersachsen weiter auszubauen. Wir investieren mit Nachdruck in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Porr und erweitern mit hohem Qualitätsanspruch unser Team vor Ort. Unsere Philosophie bleibt dabei unabhängig vom Standort immer gleich: Bauen mit und für Menschen. Werte wie Handschlagqualität, Zuverlässigkeit und klare Ausrichtung am Kundennutzen prägen die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir freuen uns auf spannende Projekte in der Region Hannover", erklärt Björn Motzkus, Regionalleiter der Hochbau Region Nord.

Die Porr GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten Porr AG und beschäftigt rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Angebotsportfolio reicht demnach von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Der Einsatz moderner Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben, so das Unternehmen. Porr ist in Deutschland unter anderem in den Bereichen Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, Tunnelbau und Verkehrswegebau, aktiv.