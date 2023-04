Bonn (ABZ). – Der Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen (bbi) hat für den 1. und 2. Juni 2023 zu seiner Fachtagung und Mitgliederversammlung eingeladen und in diesem Rahmen auch das 75-jährige Verbandsjubiläum angekündigt. Entsprechend lautet das Veranstaltungsmotto "75 Jahre gemeinsam in die Zukunft – Was wir heute anpacken müssen, um auch morgen erfolgreich zu bleiben". Auf dem Vortragsprogramm der Fachtagung stehen laut bbi mit den Beiträgen "Nachhaltigkeit", "Female Shift", "Technische Entwicklungen", "Fehlerkultur" und "Future Work" ausschließlich diskussionswerte Zukunftsthemen.

Dazu Jürgen Küspert, Geschäftsführer des bbi: "Wir freuen uns natürlich, dass der Verband nun schon seit 75 Jahren im Dienst der Branche arbeiten darf. Wir wollen aber nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern auf der Veranstaltung gemeinsam mit Händlern, Vermietern, technischen Servicebetrieben, Lieferanten und Dienstleistern einen Blick nach vorne auf mögliche Wege zum zukünftigen Branchenerfolg werfen." Über die Fachtagung hinaus steht im Rahmen der Mitgliederversammlung turnusgemäß in diesem Jahr auch die Wahl eines neuen Vorstandes auf der Agenda.

Dabei wird nicht nur der Erste Vorsitzende des Verbandes neu gewählt, sondern ebenfalls die Leiter der Fachgruppen "Arbeitsbühnen", "Baumaschinen" und "Flurförderzeuge". Die bbi-Fachtagung und Mitgliederversammlung findet im Jubiläumsjahr in Frankfurt am Main, dem Sitz der ersten Verbandsgeschäftsstelle, statt. Das komplette Programm der Veranstaltung inklusive Anmeldemöglichkeit ist auf der Verbandswebsite im Netz unter www.bbi-online.org zu finden.