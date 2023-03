Dr. Bernhard Baumann wird zum 1. Januar 2024 den Posten des Hauptgeschäftsführers der BAUVERBÄNDE.NRW übernehmen. Der amtierende Hauptgesch.ftsführer Hermann Schulte-Hiltrop verabschiedet sich am 31. Dezember 2023 nach 22 Jahren in den Ruhestand. Baumann ist zurzeit als Bürgermeister für die Gemeinde Neunkirchen im Siegerland tätig. In seinem neuen Betätigungsfeld wird der 48-Jährige hauptverantwortlich die Position von mehr als 4100 Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes in Nordrhein-Westfalen vertreten.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Verbände bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen