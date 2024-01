Fensterhersteller präsentiert Seminarplan

Oberkotzau (ABZ). – Die Gealan Academy der Gealan Fenster-Systeme GmbH hat kürzlich ihr Seminarprogramm für das Jahr 2024 vorgestellt. 14 unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten in Präsenz an insgesamt 35 Terminen sowie zusätzlich ein breites Spektrum an Online-Seminaren sind nun für das anstehende Jahr vorbereitet und im neuen Seminarplan 2024 erläutert, betont das Unternehmen. Die Präsenz- und Online-Seminare sind dem Veranstalter zufolge für verschiedenste Vorkenntnisse aufbereitet. Weitere Informationen finden sich unter academy.gealan.de.