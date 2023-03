Eschwege (ABZ). – Im Sommer 2022 hat Flexseal zu Fernco umfirmiert und führt nun den Namen seines US-amerikanischen Mutterkonzerns. Seitdem setzt das Unternehmen für Rohrverbindungen seine neue Strategie um, um seine Position in Deutschland und in Kontinentaleuropa zu festigen und auszubauen. Dazu zählen auch personelle Verstärkungen und die Neugestaltung von bisherigen Verantwortungen.

Nadine Grimm, bisher bereits im Fernco-Marketing tätig, hat zum 1. Januar 2023 die Funktion der Abteilungsleitung Marketing/Head of Continental European Marketing übernommen. Sie will den Bereich erweitern und ihr Team unter anderem in Online-Marketing und Social Media weiter ausbauen.



Um dem zunehmend wichtiger gewordenen Thema Zertifizierung und Normen Rechnung zu tragen, hat Fernco die neue Funktion des Manager Certification/Standards and Declaration/Leiter Zertifizierung/Normen und Deklarationen geschaffen. Seit Jahresbeginn 2023 bringt Roland Mertens, der bisherige Technische Leiter, seine mehr als 25-jährige Erfahrung zum Markt, den Rohstoffen und den Fernco-Produkten in diese neue Aufgabe ein. Er prüft das Produktportfolio auf die Einhaltung zulassungsrelevanter Richtlinien und Normen und ergänzt es bei Bedarf dahingehend. Zudem ist er für die nationalen und internationalen Produktzulassungen – etwa in den Bereichen CE, EUR, LCA und EPD – zuständig, die in Europa immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Die Nachfolge von Roland Mertens als technischer Leiter/Manager Technical Department hat zum 1. Januar 2023 Arne Jordan angetreten. Er ist seit mehreren Jahren in fast alle technischen und Produktprozesse von Fernco auch auf internationaler Ebene eingebunden und wird Unterstützung durch einen weiteren Techniker oder Ingenieur erhalten. Das Team um Mertens und Jordan ist unter anderem Ansprechpartner für technische Kundenreklamationen.

Seit Dezember 2022 ist Tobias Brokamp als Business Systems and Data Analyst bei Fernco an Bord, um die umfangreichen digitalen Daten- und Geschäftsprozesse weiter auszubauen und Prozesse zu vereinfachen.

Das umfasst das Change Management, intelligente Lagerführung sowie alle Prozesse, von der Datenerfassung der Kundenaufträge bis hin zur Produktion und Auslieferung.

Fernco ist laut eigenen Angaben spezialisierter Hersteller von Rohrverbindungstechnik für die Bereiche Tiefbau, Sanitär und allen Branchen, in denen man jegliche Rohre anschließen oder verbinden muss.