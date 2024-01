Halsbrücke (ABZ). – Im mittelsächsischen Halsbrücke hat die Special Car Solutions GmbH (SCS) Richtfest gefeiert: Der laut eigenen Aussagen Spezialist für maßgeschneiderte Fahrzeuge baut dort aktuell eine 1250 m² große Produktions- und Montagehalle. Baustart war im Juli 2023, jüngst konnte das Tragwerk – eine solide Stahlbetonkonstruktion – fertiggestellt werden, was Anlass zum Feiern bot.

3D-Visualisierung der neuen Produktions- und Montagehalle der Special Car Solutions. Abb.: Freyler Industriebau

Neben den Geschäftsführern der SCS, Mathias Hänel und Norman Steinert, war auch Bürgermeister Andreas Berger vor Ort und gratulierte dem Unternehmen. Die Bauplanung und schlüsselfertige Ausführung verantwortet Freyler Industriebau Chemnitz, die Fertigstellung des Gebäudes ist für April 2024 vorgesehen.



SCS Special Car Solutions hat sich spezialisiert auf die Produktion, Herstellung und Ausrüstung von Spezialfahrzeugen, den Um- und Ausbau von Fahrzeugen aller Art sowie den Bau von Prototypen. Die Manufaktur steht laut eigenen Angaben für individuelle, maßgeschneiderte Lösungen mit hohem Qualitäts- und Designanspruch.

Hochwertige Materialien

"Vom Wohnmobil über den Geländewagen für extreme Offroad-Abenteuer bis hin zu Sonderfahrzeugen, jedes unserer Fahrzeuge ist ein Unikat, das mit Liebe zum Detail und handwerklichem Können gefertigt wird", betont SCS-Geschäftsführer Mathias Hänel.

Norman Steinert, ebenfalls Geschäftsführer der SCS ergänzt: "Wir legen Wert auf die Auswahl hochwertiger Materialien und moderner Technologien, um Fahrzeuge zu produzieren, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch durch ihre überdurchschnittliche Leistung."

Große Glasfassade

Die 1250 m² große Fertigungshalle erhält eine große Glasfassade als Schaufenster in die Manufaktur, der Rest der Halle wird mit Stahl-Sandwich-Paneelen in Anthrazit verkleidet. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, im Inneren eine 5-Tonnen-Kranbahn für alle schwereren Bauteile, die die Mitarbeiter in der täglichen Arbeit entlasten soll. Nach der detaillierten Bauplanung koordiniert das Team von Freyler die Arbeit der einzelnen Gewerke auf der Baustelle bis zur betriebsfertigen Übergabe.

Unter dem Motto "Menschen bauen für Menschen" konzipiert, plant und realisiert Freyler Industriebau laut Unternehmensangaben individuelle Verwaltungs- und Industriebauten für den Mittelstand.

Dazu zählen Büro, Fertigungs- und Logistikimmobilien, aber auch Kindergärten, Bildungs-, Beherbergungs- und medizinische Einrichtungen. In enger Zusammenarbeit mit den Bauherren entwickelt Freyler Konzepte und setze diese bezugsfertig um.

Freyler Industriebau ist Teil der Freyler Unternehmensgruppe. Der Hauptsitz und Produktionsstandort des 1968 gegründeten Unternehmens ist in Kenzingen/Baden. Darüber hinaus gibt es zehn regionale Niederlassungen in Deutschland und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz.