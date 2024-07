Finale Phase bei der Rigips Trophy

Dresden (ABZ). – Die 14. Rigips Trophy 2024/2025 geht in die finale Phase – der 30. September 2024 ist der Abgabeschluss für die Anmeldeunterlagen.

Im Oktober wählt eine Fachjury die aus ihrer Sicht herausragendsten Ausbauprojekte. Wer als Fachunternehmen am renommiertesten Trockenbauwettbewerb Deutschlands, der Rigips Trophy, teilnehmen möchte, der sollte sich unverzüglich bei seinem Rigips Fachberater melden. Zur Teilnahme an der 14. Rigips Trophy zugelassen sind alle Ausbauprojekte, deren Fertigstellung bis September 2024 sichergestellt ist.

Die größten Erfolgschancen haben Projekte, die sich durch besondere handwerkliche Leistungen auszeichnen. Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt Anfang Oktober 2024 durch eine hochkarätig besetzte Fachjury. Die Prämierung der Gewinner im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung folgt dann am 15. Februar 2025 in Dresden. Gekürt werden drei Ausbauobjekte in den Kategorien Wohnbau, Nicht-Wohnbau und Decken.

Für besondere Leistungen in "Spezial-Disziplinen", wie zum Beispiel in Brandschutz, Nachhaltigkeit oder Sanierung, können die Fachjuroren Sonderpreise vergeben. Mehr unter www.rigips.de/trophy.