Quelle: BBR

Preisträger und Auszeichnungen werden am 28. November 2024 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Anwesenheit von Bundesbauministerin Klara Geywitz verkündet, teilt die Bundesingenieurkammer (BIngK) mit. Der Deutsche Ingenieurbaupreis gilt laut BIngK als der bedeutendste Preis für Bauingenieurinnen und Bauingenieure in Deutschland.



Mit dem Staatspreis werden beispielhafte Ingenieurbauwerke oder Ingenieurleistungen ausgezeichnet, die eine besondere Innovation und Gestaltqualität aufweisen, von vorbildlichem Umgang bei der Instandsetzung historischer ingenieurtechnischer Lösungen zeugen und positiv zur Gestaltung des öffentlichen Raums beitragen. Der Fokus liegt auf qualitätsvollen und ressourcenschonenden Projekten. Erstmalig soll in diesem Jahr auch ein Nachwuchspreis vergeben werden.



Die sechs Nominierten für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2024 sind die Werk- und Forschungshalle in Diemerstein (Rheinland-Pfalz), das CLTECH-Brettsperrholzwerk in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), der Luftschiffhangar in Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen), das neue Schiffshebewerk in Niederfinow (Brandenburg), die Rennschlittenbahn in Oberhof (Thüringen), und die Müngstener Brücke in Solingen-Schaberg (Nordrhein-Westfalen).