Firmen kommen etwas leichter an Kredite

26 Prozent der Unternehmen in Kreditverhandlungen berichteten im Dezember von Zurückhaltung bei den Banken. Im September waren es 29 Prozent. "Die Banken bleiben bei der Kreditvergabe aber weiterhin vorsichtig", sagte ifo-Umfragenleiter Klaus Wohlrabe vor Kurzem. "Die hohen Leitzinsen und die Unsicherheit unter den Unternehmen mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung spiegeln sich auch in der Kreditvergabepraxis der Banken wider." In der Industrie und bei den Dienstleistern sahen 26 Prozent schwierige Kreditbedingungen, bei den Bauunternehmen 20 Prozent.