Stralsund (ABZ). – Dunkelrote Ziegelbauten errichtet in den 1930er Jahren charakterisieren die Insel Dänholm – idyllisch im Strelasund zwischen der Hansestadt Stralsund und der Insel Rügen gelegen. Mit dem neuen Dienstgebäude für das Hauptzollamt fügt sich ein weiterer Bau perfekt in diese Tradition ein.

Die nüchterne und funktionsbezogene Grundhaltung des Entwurfes setzt sich in der Materialwahl des Innenraumes fort. Foto: Florian Selig

Der dunkel-rotbraun nuancierte Kohlebrand-Klinker "Lübeck GT" greift die Farben der umliegenden Häuser auf. Die Architektur nimmt sich insgesamt zurück, sodass das Mauerwerk seine volle Wirkung entfaltet.

Lange Zeit militärisch genutzt ist Danhölm heute Standort für das Hauptzollamt Stralsund, das Technische Hilfswerk, das Marinemuseum und eine Außenstelle des Meeresmuseums. Die Architekten von Bastmann und Zavracky aus Rostock nahmen sich der Aufgabe eines äußerst heterogenen Anforderungsprofils an.

Das neue Dienstgebäude des Zollamtes war teilweise in Bestandsbauten der 1970er Jahre, teilweise in einem ergänzenden Neubau unterzubringen. Unter Berücksichtigung der konstruktiven Möglichkeiten wurde ein Teil saniert, die restlichen Bereiche abgebrochen und durch einen klar strukturierten massiven Baukörper ergänzt. Der neue Teil ist als kompakter zweigeschossiger Komplex errichtet.

Das gewählte Fassadenmaterial Klinker bildet eine harte, kräftige Schale, die durch flächige Einschnitte im Obergeschoss gegliedert wird. Diese nehmen die Belichtungsflächen, den zurückspringenden Eingang wie auch notwendige Techniköffnungen auf. Die Sortierung "Lübeck GT" mit individuellem, kräftigem Kohlebrand sowie leicht grün-goldenen Akzenten unterstreicht den Stil und Charakter des Hauses.

Im Sonderformat 250 x 115 x 71 mm verarbeitet, bindet der dunkel-rotbraune Stein den klar zeitgemäß gestalteten Baukörper in die Umgebung ein, ohne die historische Formensprache zu kopieren. Die nüchterne und funktionsbezogene Grundhaltung des Entwurfes setzt sich zudem in der Materialwahl des Innenraumes fort. So kam der Klinker "Lübeck GT" auch hier als Verblendung zum Einsatz. Das einfache und dauerhafte Material verleiht dem Gebäude durch Reduktion Qualität – außen wie innen.

Nicht nur die Schönheit des Baustoffs, sondern auch seine Langlebigkeit waren ausschlaggebend für die Entscheidung für Ziegel. Öffentliche Bauten haben in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion und müssen einer Vielzahl von Anforderungen gerecht werden, unter anderem hinsichtlich der Energieeffizienz. Daher war das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) hier Planungshilfsmittel und Qualitätssicherung für die Nachhaltigkeitsansprüche.