Am 3. März auf der Fachtagung Abbruch in Berlin, zeigt das bps Vertriebsteam Besuchern, was die Bausoftware für die Abbruchbranche zu bieten hat. Es demonstriert beispielsweise, wie Wiegescheine automatisiert durch die Anbindung an alle gängigen Wägesysteme verarbeitet werden. Laut Hersteller werden die Wiegenoten problemlos in bps bau importiert und direkt abgerechnet oder dem jeweiligen Projekt zugewiesen. Auch Geräte lassen sich nach Angaben von bps software für die geräteintensiven Rückbauunternehmen verwalten. Wo sind gerade welche Geräte im Einsatz? Wann muss mein Lader zum TÜV? Wie ist der Kettenbagger finanziert und wann läuft die Finanzierung aus? All diese Fragen werden mit der Bausoftware beantwortet. Jederzeit lässt sich einsehen, wo sich welches Gerät befindet und in welchem Zustand es ist. Auch umplanen lässt es sich mit einem Klick, und Geräteeinsatzzeiten werden erfasst und überwacht.

So bietet bps bau eine einfache Kostenkontrolle und eine schnelle Planung. Mittlerweile zählen viele Unternehmen aus dem Abbruchbereich, wie die Heermann Abbruch GmbH oder die Ehlert Söhne GmbH Co. KG zu den Kunden von bps software. Auf der Fachtagung Abbruch am 3. März in Berlin wird bps ihre Bausoftware vorstellen. Da das Softwarehaus die Baubranche nach eigener Aussage im Gesamten betrachtet, sind auch Lösungen im Bereich Ausschreibungen, Aufmaße, Kalkulation und Abrechnung zu finden.

Auch mobile Anwendungen zum Beispiel zur Beweissicherung werden von bps software entwickelt. Durch die lückenlose und unveränderbare Dokumentation der Baustellen, soll die App upmesh ein wichtiges und praktisches Werkzeug beim Fund von Sondermüll und Schadstoffen werden.

Nach dem Messeauftakt in Berlin wird bps nach eigenen Angaben auch diese Lösungen und Apps präsentieren: zunächst auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum vom 30. bis 31. März 2023 und vom 17. bis 22. April auch auf der BAU in München.