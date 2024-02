Oslo/Norwegen (ABZ). – In der kalten Jahreszeit können Winter-Baustellen zu herausfordernden Umgebungen werden, da das Wetter oft unberechenbar ist. Hi-Vis-Elemente spielen eine wichtige Rolle in puncto Arbeitssicherheit.

Sie sorgen dafür, dass die Arbeiter auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Schichtbeginn im Dunkeln gut erkennbar sind und somit das Risiko von Unfällen minimiert wird. Besonders in den Bereichen Bauwesen, Straßenbau und Logistik sind Hi-Vis Arbeitsjacken gefragt. Helly Hansens Arbeitsjacken aus den ICU-, UC-ME- und Luna Hi-Vis-Kollektionen, erfüllen nach Herstellerangaben alle Voraussetzungen für eine rundum schützende Winterarbeitsjacke – die Modelle für Damen und Herren vereinen sowohl Komfort als auch Sicherheit.

Das ICU Hi-Vis Insulated Winter Jacket für Herren ist mit 360° reflektierenden 3M-Reflektoren ausgestattet, die die Sichtbarkeit der Arbeiter bei schlechten Sichtverhältnissen erhöht. Mittels der PrimaLoft Black Eco-Isolierung wärmt die Winterjacke bei jeder Wetterlage, erklärt der Hersteller. Helly Hansens H2Flow-Technologie ermöglicht zudem eine Luftzirkulation und schützt vor Überhitzung. Alle Nähte sind wasserdicht versiegelt, die Kapuze abnehmbar und der gepolsterte Kragen lässt sich individuelle verstellen. Diverse Einschub- und Reißverschlusstaschen innen und außen bieten Platz für wichtige Utensilien. Außerdem sind die Handgelenksmanschetten sowie der Saum verstellbar und ermöglichen so eine individuelle Passform.

Leichtes Material

Das UC-ME Winter Jacket für Herren vereint leichtes Material und funktionelles Design mit durchdachten Details. Das Ergebnis: Eine Arbeitsjacke, die zuverlässigen Schutz und Vielseitigkeit auf jeder Winterbaustelle bietet. Reflektierende Streifen an Ärmeln, Brust und Handgelenken erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen – ein unerlässliches Detail im Winter. Die Jacke verfügt über einen verlängerten Rücken, der gepolsterte Kragen und die Eingriffstaschen sind mit weichem Fleece gefüttert und sorgen den ganzen Tag über für Komfort. Eine abnehmbare und helmkompatible sowie und vertikal und horizontal verstellbare Kapuze, diverse Innen- und Außentaschen sowie verstellbare Handgelenksmanschetten und Säume ergänzen die Features der Jacke.

Die Luna-Kollektion ist eine von Frauen für Frauen entwickelte Kollektion und vereint die spezifischen Schnitte und Features, die Frauen im Workwear-Bereich benötigen, mit Funktionalität und Sicherheit. Das W Luna Hi-Vis Insulated Winter Jacket ist ein Begleiter im Winter. Aufgrund der integrierten Life Pocket™-Technologie verlieren elektronische Geräte selbst bei sehr niedrigen Temperaturen deutlich weniger schnell an Akkuleistung. Helly Tech Performance sorgt laut Hersteller für hohen Tragekomfort und schützt vor Kälte und Nässe. Die Jacke verfügt über eine verschweißte Konstruktion, einen verlängerten Rücken und eine abnehmbare sowie verstellbare Kapuze, diverse Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie verstellbare Bündchen an Ärmeln und Saum. Ebenfalls aus der Luna Hi-Vis-Kollektion ist das W Luna Hi-Vis Waterproof Shell Jacket für Frauen: Diese Arbeitsjacke ist für alle Frauen, die eine robuste Hi-Vis Jacke für die Winter-Baustelle benötigen. Gerade in den Wintermonaten, wenn die Tage kürzer und die Sichtverhältnisse schlechter sind, bietet Hi-Vis Arbeitskleidung einen zusätzlichen Schutz vor potenziellen Unfällen. Das von Frauen entwickelte und getestete Design vereint zuverlässigen Wetterschutz mit einer frauenspezifischen Passform, heißt es seitens des Unternehmens. Dank einer PrimaLoft Black Eco-Isolierung und Helly Tech Performance wärmt die Jacke den ganzen Tag über und schützt vor Wind und Wetter, ohne an Atmungsaktivität zu verlieren. Die Bündchen an Ärmeln und Saum sowie die Kapuze sind verstellbar und die Jacke verfügt über diverse praktische Einschubtaschen, darunter eine Tablet-Tasche mit Reißverschluss sowie eine Schlaufe für ID-Karten.

Wärmende Zwischenschicht

Eine wärmende Zwischenschicht ist in den kalten Wintermonaten oft entscheidend. Eine hohe Wärmeleistung bei geringem Gewicht ist dabei von Vorteil: Dank Polartec Classic Fleece bietet die Magni Jacke einen hohen Wärmerückhalt und Tragekomfort bei kalten Temperaturen, erklärt der Hersteller. Der Stehkragen, Innenbündchen an den Ärmeln sowie ein verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug schützen zuverlässig vor Wind. Die Fleece-Jacke verfügt über Innentaschen sowie seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Verstärkungen an beanspruchten Stellen wie dem Schulter- und Ärmelbereich runden das durchdachte Design ab. Eine glatte Innenseite erhöht den Tragekomfort. Mittels der eingesetzten Hi-Vis Streifen ist zudem eine hohe Sichtbarkeit des Trägers garantiert, auch wenn eine Shell-Jacke als äußere Schicht offen getragen wird.

Die W Luna Hi-Vis Fleece-Jacke für Frauen eignet sich als Mittelschicht an kalten Tagen bei Arbeiten unter freiem Himmel. Hohe Sichtbarkeit wird durch die Neon-Farbe sowie durch die aufgesetzten Hi-Vis Streifen an Ärmeln, Oberkörper und Handgelenken garantiert. Die Fleece-Jacke verfügt über weiches Fleece an der Krageninnenseite, einen durchgehenden Frontreißverschluss mit Kinnschutz und praktische Einschubtaschen mit Reißverschluss. Für eine individuellere Passform lässt sich der Saum mit einem innenliegenden, elastischen Kordelzug verstellen. Der länger geschnittene Rücken sorgt für zusätzlichen Tragekomfort und bietet Schutz vor Wind und Kälte.