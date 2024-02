Neben Fehlern bei Baggerarbeiten gehen die Beschädigungen von unterirdisch verlegter Infrastruktur oft auf den Einsatz von Erdraketen beim schnellen Glasfaserausbau zurück. Foto: infrest

Durch die Technologie werden bis zu 15 m lange Erdröhren oberflächennah in geschlossener Bauweise eingebracht, ohne dass ein Baugraben ausgehoben werden muss. Deshalb ist es für die Unternehmen besonders wichtig, vor der Verlegung der Glasfaserkabel Leitungsauskünfte einzuholen, die über eigene Leitungen im Einsatzbereich der Erdraketen verfügen. Das infrest Leitungsauskunftsportal ermöglicht es laut eigener Angabe Planungsbüros und Bauunternehmen deutschlandweit mehr als 16 500 Infrastrukturbetreiber für Anfragen zu Leitungsverläufen zu beteiligen. Darüber hinaus können die Breitbandanbieter Auskunftslösungen der infrest Infrastruktur eStrasse GmbH – nutzen, um Leitungsauskünfte schnell und effizient zu erteilen.

Die Zahlen des VHV Bauschadenberichts sind alarmierend: Laut der aktuellen Aussagen der Versicherung stiegen die jährlichen Schadensbeseitigungskosten durch die Beschädigung unterirdischer Infrastruktur in den letzten Jahren kontinuierlich um rund 24 %. Zu den erfassten Fehlerquellen gehören laut VHV die unzureichende Einholung von Leitungsauskünften sowie fehlende Fachkräfte bei parallel steigenden (technischen) Anforderungen an die Tiefbauarbeiten. Laut den Ergebnissen einer Analyse der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, Betreiber eines der größten örtlichen Gasverteilnetze in Berlin und Brandenburg sowie Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts, spielt dabei der Breitbandausbaus als Schadensquelle eine immer wichtigere Rolle. So wurden im Gasnetz der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg zwischen November 2022 und Mai 2023 insgesamt 165 Schadensfälle durch Fremdfirmen erfasst, von denen allein 22 auf den Einsatz von Erdraketen zurückzuführen waren. Der NBB entstanden dabei Schäden von mehr als 400.000 Euro.

In Priort sowie Elstal bei Wustermark im Landkreis Havelland etwa sind im Oktober vergangenen Jahres der infrest zufolge über 1000 Haushalte in Netzbereich der NBB mehrere Tage vom Gasnetz getrennt gewesen, nachdem eine beim Breitband-Ausbau verwendete Erdrakete eine Hochdruckleitung beschädigt hatte. "Deshalb sollte es beim Einsatz von Erdraketen eigentlich selbstverständlich sein, dass die Lage vorhandener Fremdleitungen bekannt ist, nicht zuletzt, um die eigenen Mitarbeiter und Anrainer zu schützen und wirtschaftliche Schäden für die bauausführenden Unternehmen zu vermeiden", betont Jürgen Besler, Geschäftsführer der infrest, Betreiber des Metasystemportals zum Einholen von Leitungsauskünften.

Denn wer Tiefbaumaßnahmen plant oder durchführt, sei laut infrest gesetzlich dazu verpflichtet, sich vorab bei den Netz- und Infrastrukturbetreibern vor Ort über mögliche Leitungsverläufe im Baugrund zu informieren. Planungsbüros und beauftragten Bauunternehmen entstehe ansonsten eine Schadensersatzpflicht gegenüber den betroffenen Netzbetreibern. Nach Einschätzung der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg komme aber nur in etwa die Hälfte der Unternehmen der Verpflichtung nach, eine Leitungsauskunft mit einem halben Jahr Vorlauf einzuholen.

Aber mit der Verlegung der Glasfaserkabel im Erdreich endet das Thema Leitungsauskunft für die Betreiber der Breitbandnetze nicht. Denn sie sind nach der Verlegung gegenüber Unternehmen, die Tiefbauarbeiten planen und durchführen, selbst zu den neu errichteten eigenen Leitungsbereichen aussagepflichtig. "Wir bieten Breitbandunternehmen neben der kostenfreien Hinterlegung ihrer Netzbereiche im infrest Leitungsauskunftsportal weitere innovative Lösungsansätze, um ihre Prozesse im Bereich der Leitungsanfrage und Leitungsauskunft effizient umzusetzen", sagt Besler weiter. Die Angebote reichen vom Einsatz der infrest Auskunftsdatenbank zur schnellen und revisionssichern Bearbeitung eingehender Leitungsanfragen über den Aufbau einer vollautomatischen Beantwortung von Leitungsauskünften bis zum Outsourcen des gesamten Auskunftsprozesses an die Experten der infrest.