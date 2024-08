Kindergarten Texingtal: Die Erweiterung des bestehenden Kindergartens um drei Gruppen sollte ein Ort zum Wohlfühlen in gesunder Umgebung werden und eine pädagogisch vielseitige Begleitung aller Kinder in einem natürlichen Umfeld ermöglichen. Foto: Michael Liebert

Diese Entwicklung macht sich auch im Bereich der Gewerbe- und Bürobauten bemerkbar: Immer öfter interessieren sich Unternehmen dafür, wie sich "wohngesundes" Bauen mit Vollholz auf die Arbeitsumgebung übertragen lässt. Eine solche Entscheidung ist auch rechnerisch sinnvoll, denn wenn die Arbeitsumgebung nachweislich wohngesund ausgeführt ist, ergeben sich unternehmerisch positive Effekte fast von selbst.

Es gibt viele gute Gründe, sich bei der Errichtung von Gewerbe- und Bürobauten für eine ökologisch sinnvolle Vollholzbauweise zu entscheiden, denn die Mehraufwände rechnen sich sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht. Dazu gehört auch der Wettbewerb bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter sowie der Stärkung der Mitarbeiterloyalität und emotionalen Verbundenheit mit dem Unternehmen.

Herbert Niederfriniger, Geschäftsführer der holzius GmbH, kennt weitere wesentliche Beweggründe: "Das natürlich nachwachsende Baumaterial Holz überzeugt neben der Behaglichkeit und Wohngesundheit auch durch seine nachweisliche Kreislauffähigkeit. Die holzius Wand-, Decken- und Dachelemente aus Vollholz sind Cradle to Cradle Certified Gold, können unter anderem im Rahmen des biologischen Kreislaufs auf natürliche Weise rückgeführt werden. Ökologisch sinnvoll und nachhaltig errichtete Gebäude und Büros machen dieses Engagement weithin sichtbar – die Marke 'holzius' unterstreicht die Glaubwürdigkeit durch die Qualität der Umsetzung."

Nicht nur Theorie, sondern Praxis

Der Südtiroler Holzbauspezialist holzius hat konkrete Konzepte und Lösungen für die Umsetzung von Gewerbe- und Bürobauten in ökologischer Vollholzbauweise – nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Für die Fertigung entsprechender Wand-, Decken- und Dachelemente interpretiert holzius eine uralte Holzverbindungstechnik neu, heißt es seitens des Unternehmens. Bei den Wandelementen werden die Bohlen in Wuchsrichtung verbaut und mit einer Gratleiste in Schwalbenschwanzform miteinander verbunden. Für die Decken- und Dachelemente werden die aneinandergereihten Holzbalken mit einer mehrfachen Nut- und Kammverbindung verkämmt und mit Schrauben aus Buchenholz zu einem formstabilen Vollholzelement verbunden. Die Vollholz-Wandelemente von holzius erreichen durch die Ausführung als mehrlagig stehender Block eine hohe Tragfähigkeit, wodurch auch mehrgeschossige Gebäude – selbstverständlich auch Gewerbe- und Büroobjekte – realisiert werden können.

Eine gesunde und produktive Arbeitsatmosphäre ist die Summe von mehreren, wesentlichen Faktoren, darunter die Gestaltung und Einrichtung des persönlichen Arbeitsplatzes, die Beleuchtung und der Anteil an natürlichem Tageslicht, die Thematik Elektrosmog, Akustik und Schallschutz. Aber auch Luftqualität und Raumklima beziehungsweise die Raumtemperatur beeinflussen unmittelbar die Leistungsfähigkeit sowie den Grad der Ermüdung und stehen in direktem Zusammenhang mit der Bauweise beziehungsweise der Wahl des Baumaterials.

Da die Wand-, Decken- und Dachelemente von holzius zu 100 % reinstofflich aus Vollholz bestehen, wird die Umgebungsluft durch keine Ausgasung von chemischen Dämmmaterialien oder Klebstoffen kontaminiert. Im Gegenteil, laut Studien wirkt der natürliche Duft von Holz positiv auf die Stimmung und das Wohlbefinden. Die offenporige Beschaffenheit der Holzoberfläche ist sogar temperatur- und feuchtigkeitsregulierend.

Eine konstruktive Herausforderung ist oft die Temperaturregulierung während der Sommer- und Winterperioden. Für die Bauteilaktivierung können an den Decken- oder Wandelementen Rohre befestigt und anschließend mit Lehm überputzt werden. Die Vollholzelemente werden nach außen hin auf natürliche Weise wärmegedämmt. Idealerweise erfolgt die Temperaturregulierung automatisiert.

holzius empfiehlt allerdings, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels Thermostats im Büro selbst bestimmen können, ob die Heizung oder Kühlung aktiviert ist und welche Zieltemperatur eingestellt wird. Ein technisches Detail: Ein kleiner Temperaturunterschied (Delta) zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der tatsächlichen Temperatur der Heiz- oder Kühlfläche verhindert unangenehme Wärmeströmungen – es ist einfach angenehm warm oder kühl.

Schallschutz wirksam umsetzen

Die Akustik beeinflusst einerseits die Konzentrationsfähigkeit und andererseits den Grad der Ermüdung während der Arbeit. Da Holz oder Lehmputz über eine offenporige Oberfläche verfügen, lassen sich mit geringen baulichen Ergänzungen die gewünschten akustischen Effekte erreichen. In manchen Fällen reicht es, im Randbereich der Bürodecke den dort kumulierenden Schall zu brechen.

Ähnliches gilt für den Schallschutz, der (anders als die Akustik) auf konstruktiver Ebene wirksam umgesetzt werden muss. Mittels Entkopplungslagern werden verschiedene Gebäudebereiche baulich voneinander getrennt. holzius produziert nach eigenen Angaben bereits werkseitig vorgefertigte Schallschutzelemente aus Vollholz und Lehm. Diese Kombination erreicht eine Schalldruckreduktion von mehr als 60 dB und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz in Wohnungen aber auch Kindergärten, Schulen und Büros.

Das landschaftliche Umfeld, das wärmende Sonnenlicht und der Naturbaustoff Holz – das sind die wesentlichen Eckpfeiler, die das Therapiezentrum in Faistenau zu "einem Ort der Bewegung – einem Ort der Begegnung" machen. Als Bausystem kam das leim- und metallfreie Konzept der holzius GmbH zum Einsatz. Foto: Verena Schierl

Licht wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus und steigert die Produktivität. Daher ist es wichtig, sowohl auf die natürliche als auch auf die künstliche Belichtung in Büro- und Gewerbegebäuden zu achten. Durch großflächige Fenster ist es möglich, die Innenräume auf natürliche Weise mit Licht zu durchfluten.

Auch bei der künstlichen Beleuchtung sind diverse Aspekte zu berücksichtigen. So ist es ratsam, eine zu starke, direkte Beleuchtung zu vermeiden und auf eine blendefreie Oberbeleuchtung zu setzen. Darüber hinaus sorgen sowohl die Holzoptik der Bauelemente als auch offenporiger Lehmputz für blendfreie Lichtreflexionen und wirken so der Ermüdung der Augen im Zuge des Arbeitstags entgegen.

Dass sich gerade gewerblich genutzte Objekte – Firmensitz, Verkaufsflächen, Produktion und Büros – gestalterisch an der Unverwechselbarkeit des jeweiligen Unternehmens orientieren sollen, steht außer Zweifel. Das bewährte Bausystem von holzius eröffnet Planern und Architekten genau diese Freiheiten und richtet sich nach individuellen Vorgaben.

Bei holzius gibt's nichts "von der Stange", jedes Projekt wird stets nach den Vorstellungen und Wünschen der Auftraggeber geplant und umgesetzt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass gewerbliche Bauten bis hin zu den Büros unverwechselbar das jeweilige Unternehmen repräsentieren – in Architektur, Funktion und Philosophie."

Rücksicht auf Unternehmenskultur

Die Bauweise und Beschaffenheit eines Gewerbe- oder Bürogebäudes ist immer auch Ausdruck der Unternehmens- und Arbeitskultur. Sie hat sowohl Innen- als auch Außenwirkung. Der Arbeitsumgebung von Gewerbe- und Bürogebäuden kommt somit auch als Motivations- und damit Produktivitätsfaktor eine besondere Bedeutung zu. "holzius möchte – und kann – in der selbst umgesetzten und gelebten Realität zeigen, was im konsequent durchdachten Holzbau in diesem Sinne möglich ist", fasst Herbert Niederfriniger zusammen.

Für eine zusätzliche Verbesserung der Wohngesundheit lassen sich einige baubiologisch relevante und elektrosmogarme Anpassungen umsetzen. Dies alles trägt auch wesentlich zur Vermeidung von möglichen Gesundheitsrisiken bei. Aktuell realisiert das Unternehmen seinen neuen Produktions- und Bürostandort mit patentierten sowie selbst produzierten leim- und metallfreien Wand-, Decken- und Dachelementen aus Vollholz.