Das Bauvorhaben Max Brauer Quartier in Hamburg nach dem Entwurf des Büros Schenk Fleischhaker Architekten aus Hamburg zeigt, wie der Bedarf an Wohnraum in verdichteten Städten architektonisch ansprechend und energieeffizient umgesetzt werden kann. Bei der thermischen Trennung der Attiken kam der neue Isokorb CXT Typ A erstmals zum Einsatz.