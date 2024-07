Die Produktionslinie für den neuen elektrischen Kompaktradlader wurde am 3. Juli im CNH-Werk in Lecce, Italien, eingeweiht. Foto: CNH

Der vollständig im Werk in Apulien entwickelte und gebaute elektrische Kompaktradlader wird unter den Marken CASE und New Holland vermarktet und weltweit vertrieben. Mit diesem dritten elektrisch betriebenen Modell in der Produktpalette will CNH die entscheidende Rolle der Innovation bei der Entwicklung leistungsstarker, umweltfreundlicher Lösungen bekräftigen. Die Veranstaltung sollte auch die Investitionen in die fortschrittliche und nachhaltige Infrastruktur des Werks in Lecce sowie die zentrale Rolle des Werks auf globaler Ebene unterstreichen.

Die Produktionslinie für den neuen elektrischen Kompaktradlader wurde am 3. Juli im CNH-Werk in Lecce, Italien, eingeweiht. Das Modell, das im Forschungs- und Entwicklungszentrum des Werks in Apulien konzipiert und entworfen wurde, wird in den Farben von CASE und New Holland unter den Bezeichnungen 12EV beziehungsweise W40X hergestellt. Von hier aus solle es die Märkte in aller Welt erreichen und den wachsenden Bedarf an emissionsfreien Maschinen in der Bau- und Landwirtschaft decken. Die Zeremonie fand in Anwesenheit von Institutionen der Region Apulien statt, darunter Alessandro Delli Noci, Stadtrat für wirtschaftliche Entwicklung, und Loredana Capone, Präsidentin des Regionalrats, sowie der Bürgermeisterin von Lecce, Adriana Poli Bortone.

Das neue Modell soll die Palette der kompakten Elektrofahrzeuge des Unternehmens vervollständigen, zu der bereits die beiden in Cesena produzierten Mini-Elektrobagger gehören. CNH reagiert nach eigenen Angaben damit auf die schnell wachsende Nachfrage nach alternativen Antrieben, die durch die Bedürfnisse von Großstädten und Kommunen, vor allem in Europa auf der Suche nach leistungsstarken, aber leisen und emissionsfreien Maschinen, angetrieben werde.