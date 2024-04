Glasgow/Großbritannien (ABZ). – MEP Hire hat kürzlich 150 Genie GS-1432m Micro-Scherenarbeitsbühnen in Empfang genommen. Damit baut das Unternehmen seine Arbeitsbühnenflotte mit produktiven und kompakten Geräten in seinen elf Niederlassungen aus, um den Bedarf seiner Kunden in Großbritannien zu decken.