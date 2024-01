Anton Pätzold (Leiter Transporte, bei Liebherr in Ehingen, v. l.) übergibt den LTM 1250-5.1 an Firmeninhaber Matthias Richter und Martin Krusche (Leiter Kranabteilung). Foto: Liebherr

Unternehmensgründer und Inhaber Matthias Richter kam persönlich zur Übergabe des LTM 1250-5.1 ins Herstellerwerk nach Ehingen: "Der LTM 1250-5.1 schließt die Lücke zwischen unserem LTM 1160-5.2 und unserem LTM 1450-8.1. Wir können nun in jedem Segment einen Kran anbieten." Er habe sich ganz bewusst für den 250-Tonner entschieden, weil er sehr stark ist und auch eine sehr leistungsfähige hydraulisch verstellbare Gitterspitze habe. "Optimal beispielsweise zum Errichten von Strommasten", so Richter weiter. Das Konzept des LTM 1250-5.1 ist nach Angaben von Liebherr, die maximale Tragkraft aus dem zur Verfügung stehenden Gewicht eines fünfachsigen Mobilkranes herauszuholen. Durch den VarioBallast bietet er maximale Tragkräfte mit großem Ballastradius und optimierte Einsatzmöglichkeiten auf engen Baustellen mit kleinem Ballastradius. Und dies durch eine schnelle Anpassung des Ballasts mit wenigen Handgriffen.

Alle zehn Mobilkrane von Richter Kran stammen von Liebherr. Unternehmensgründer Richter gibt an, mit den Kranen sehr zufrieden zu sein. "Wir schätzen die einheitliche Bedienung. So können wir unsere Kranfahrer flexibel auf allen Geräten einsetzen, vom 50- bis zum 750-Tonner. Innovative Technik unterstützt uns auf der Baustelle." Er bestelle bei seinen Kranen auch die Rollenkopf-Kamera. "Dieses System verbessert die Sicht und damit die Präzision bei der Montage und die Sicherheit im Einsatz. Von Liebherr fühlen wir uns einfach gut betreut", resümiert Richter. 2007 gründete Matthias Richter das Unternehmen als "One-Man-Firma" in Grimma mit einem LKW-Ladekran. Weitere und immer größere kamen hinzu. Der Firmenschwerpunkt waren Baustofftransporte. 2016 kaufte Richter den ersten Liebherr-Kran, einen Teleskop-Aufbaukran LTF 1060-4.1: "Wir setzten diesen Kran in ganz Deutschland für den Fundamentbau von Windkraftanlagen ein, beispielsweise um Schalungen einzuheben. Dazu reichten unsere Ladekrane nicht aus." Mit einem LTM 1070-4.2 und einem LTM 1090-4.2 folgten weitere Liebherr-Krane. 2019 zog Richter mit rund 20 Mitarbeitenden auf ein neues Firmengelände in Leipzig. Heute beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeitende und bietet Transport und Kranarbeiten an. Die Zahl und Größe der Liebherr-Mobilkrane stieg über die Jahre weiter an.

Auch Gebrauchtkrane standen bei Richter auf der Einkaufsliste: 2021 übernahm die Firma den allerersten aus der neuen Liebherr-Reparaturniederlassung Ehingen-Berg ausgelieferten Kran, einen LTM 1160-5.2. Weitere kamen hinzu, unter anderem ein LTM 1450-8.1 und ein LTM 1750-9.1. "Den haben wir aus Sizilien abgeholt. Er ist unser größter Kran und gut beschäftigt."

Turmdrehkranmontagen, Brückenbau, Reparaturen bei Windkraftanlagen, Rückbau alter Anlagen gehörten nach Richters Angaben zu seinen Aufgaben. "Beim Bau von neuen Anlagen montiert er die unteren Betonsegmente der Windkrafttürme", erklärt Richter.