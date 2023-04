Der Galaxy MFS 101 SDS wurde speziell für die Anforderungen von Innen- und Außeneinsätzen konzipiert. Er ist geeignet für Elektro- und Dieselstapler, bei denen neben hohem Fahrkomfort auch eine lange Lebensdauer erwartet wird. Das von einem dreistufigen Aufbau ergänzte Design des Galaxy MFS 101 SDS sorgt für minimale Vibrationen und geringen Wärmestau bei besserer Dämpfung, Lenkbarkeit und Stabilität. So wird der reibungslose Betrieb auf verschiedenen Oberflächen gewährleistet. Zudem sorgen die höhere Profiltiefe und die 60J-Linie für eine längere Lebensdauer.

Der Galaxy MFS 101 SDS wurde Herstellerangaben zufolge für den intensiven Einsatz im Drei-Schicht-Betrieb entwickelt und dreistufig aufgebaut. Dazu gehört eine ausgewählte Gummimischung mit schnittfesten Komponenten. Die äußere Schicht verleiht dem Reifen eine optimale Lebensdauer. Die mittlere Dämpfungsschicht trägt dazu bei, Vibrationen zu minimieren, und bietet so Komfort für den Fahrer. Die untere Schicht gewährleistet Stabilität und ermöglicht eine effiziente Lastübertragung auf die Felgen des Gabelstaplers. Die Antischlupf-Stahlwülste sorgen für einen besseren Sitz und verhindern das Durchrutschen der Reifen auf der Felge.

Das Profil zeichnet sich durch ein Design mit einem durchgehenden Mittelstollen und optimierten Schulterstollen aus. Dies ermöglicht geringe Vibrationen und hohen Komfort für Fahrer auch über lange Arbeitstage hinweg. Die umlaufenden Rillen stellen eine verbesserte Lenkfähigkeit sicher, während die langen Profilrillen eine bessere Traktion gewährleisten. Das breite, flache Profil des Galaxy MFS 101 SDS und das Zusammenwirken der inneren Schichten sorgen Herstellerangaben zufolge für eine gute Lastverteilung, gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Stabilität, die für kritische Hubarbeiten und Kurvenfahrten erforderlich ist.

Die Galaxy MFS 101 SDS-Reifen sind sowohl mit Quick Heel (QH) als auch mit Standard Heel (SH) erhältlich und decken mit verschiedenen Felgenkombinationen nahezu jeden Bedarf ab. Während 31 SKUs in 18 Größen dieses neuen Reifens bereits in QH- und/oder SH-Versionen erhältlich sind, befinden sich weitere elf Größen derzeit in der Entwicklung. Diese sollen voraussichtlich im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen.