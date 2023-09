Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Pünktlich zum Start der kommenden Seminarsaison hat Layher kürzlich nach umfangreichen Umbaumaßnahmen das erste regionale Schulungszentrum West am Service-Stützpunkt in Erkrath eröffnet. Damit haben Gerüstbaufirmen, Handwerker und Bauunternehmen, aber auch Veranstaltungstechniker oder Sicherheitsverantwortliche künftig die Möglichkeit, sich und ihr Team ohne lange Anfahrtswege weiterzubilden.

Systemgerüstspezialist Layher öffnet die Türen des neuen Schulungszentrums für Gerüstbaufirmen, Handwerker und Bauunternehmen. Foto: Layher

Kunden fänden vor Ort nicht nur eine kompetente Beratung sowie ein gut sortiertes Materiallager für den kurzfristigen Bedarf, sondern auch gute Voraussetzungen für Seminare und Schulungen, erläutert der Systemgerüstspezialist. Das Zentrum ist mit speziellen Schulungsräumen, einer Halle für Praxistrainings sowie einer Ausstellungshalle für die Vorstellung der Layher Systeme in einer praxisnahen Montagesituation ausgestattet.

"Erfolgreiche Gerüstprojekte hängen nicht nur vom richtigen Gerüstsystem und einer guten Vorplanung ab, sondern auch von gut qualifiziertem Personal", erläutert Layher-Vertriebsleiter Andreas Beck. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern sei daher mehr als eine Notwendigkeit – sie trüge vielmehr maßgeblich zur Erhöhung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit auf Baustellen bei. "Mit der Eröffnung des Schulungszentrums West können unsere Kunden davon künftig auch ohne langen Anfahrtsweg profitieren – ein wichtiger Schritt, damit sie immer den entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Markt haben", sagt Beck.

Mit dem ersten regionalen Schulungszentrum will das Unternehmen sein Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für Kunden und Interessenten weiter ausbauen. Dazu gehören neben kundenindividuellen Schulungen auch die Technik-Seminare in Theorie und Praxis. Layher veranstaltet jedes Jahr für Gerüstbauer, Bauunternehmer, Handwerker, Veranstaltungstechniker oder auch Gerüstkoordinatoren die Layher Technik-Seminare für Gerüst-, Event- und Steigtechnik – anerkannt vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI). Das Seminar-Angebot reicht von Grund- und Aufbaukursen für die Systeme Blitz und Allround sowie Fahrgerüste und Leitern bis hin zu Neuheiten wie "Fachkunde AGS – Das modulare Fassadengerüst". Ein Zertifikat bestätigt nach erfolgreicher Teilnahme die erworbenen Fachkenntnisse, ein Baustein für die Ernennung von befähigten Personen.