Dublin/Irland (ABZ). – Für das neue Bürogebäude des irischen Lebensversicherungs- und Pensionsunternehmen Irish Life in Dublin übernahm Heavydrive die Installation der Glasfassade.

Die mehr als 2 t schweren Scheiben werden unter einem Vorsprung und hinter Säulen eingebaut. Foto: GLF Facade Specialists

Die Fassade besteht aus 6,8 m hohen, gewellten Scheiben, wobei jedes Glaselement eine andere Krümmung hat. Daher war eine Verglasung mit Standardequipment nicht möglich – eine Speziallösung musste her. Heavydrive übernahm die Montage der 14 bis zu 2150 kg schweren Glasscheiben mit der Sauganlage des Typs VSG 2200 KR in Kombination mit der Kontertraverse VSG 3000 Konter. Die Vakuum-Sauganlage hat Heavydrive speziell für konkav und konvex gebogene Scheiben entwickelt.

Die Monteure mussten die Sauganlage individuell für jedes Fassadenelement anpassen. Durch die einfache Bedienung der Heavydrive-Geräte gelang dies mit wenigen Handgriffen, heißt es seitens der Verantwortlichen. Eine weitere Herausforderung lag darin, dass die Scheiben mit einer Größe von 1,1 bis 3,3 x 2,9 bis 6,7 m unter Vorsprung, hinter Säulen und über Drehtüren gesetzt werden mussten. Das Montageteam fädelte mit Präzision die Fassadenelemente in die Unterkonstruktion ein. Da Sauganlage und Kontertraverse mithilfe einer Funkfernbedienung millimetergenau steuerbar sind, konnten die Scheiben ohne Beschädigung in der Fassade installiert werden.

Um die Montage zeitsparend durchzuführen, mietete der Auftraggeber, der Fassadenspezialist GLF, zusätzlich zu den Anlagen einen Heavydrive-Gerätebediener. Dieser übernahm das Setzen der ersten Scheiben und schulte das Team vor Ort eine Woche lang. Dann setzten die Monteure vor Ort die restlichen Fassadenscheiben selbst. "Unsere Anlagen sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind. Nach einer professionellen Einführung können die Geräte vom Kunden ohne Probleme selbst genutzt werden. So erhält der Kunde eine flexible und kostengünstige Lösung", erklärt Heavydrive-Geschäftsführer Günter Übelacker. Insgesamt waren die Heavydrive-Maschinen in Dublin 20 Tage lang im Einsatz.