Sichere Arbeitsflächen laut Mayer Schaltechnik über dem Nord-Ostsee-Kanal in Rekordzeit installiert – die universale Betonierbühne sigeMAX. Foto: Mayer Schaltechnik

Im Zuge der Arbeiten einer Gerüstturmgründung werden dabei 31,7 m lange Bohrpfähle mit 1,5 m Durchmesser eingebracht. Auf diesen Bohrpfählen wird das spätere Gerüst zum Einbringen des neuen Brückenbogens gegründet. Wegen der erforderlichen Bohrpfahldimensionen und der lokalen Geologie kommt dabei ein Großbohrgerät zum Einsatz. Da sich die Arbeitsbereiche äußerst eng gestalten, haben sich die für die Baustelle in Kiel verantwortlichen Bauleiter und Poliere nach potentiellen Lösungen umgesehen und wurden in Bayern beim Schalungshersteller Mayer Schaltechnik fündig.

Dort überzeugt man laut eigener Aussage die Branche seit Jahrzehnten mit der Optimierung von Bauprozessen, besonders hinsichtlich einfachem Handling und maximaler Zeit- und Lohneinsparung. Beim Großprojekt am Nord-Ostsee-Kanal entschied man sich seitens BEMO Tunnelling für das Bühnen-System sigeMAX. Diese dem Hersteller zufolge ultraleichte Plattform verfügt über universale Einsatzmöglichkeiten an beispielsweise jeder handelsüblichen Rahmenschalung sowie Hohl- und Doppelwänden.

An der Levensauer Brücke wurde dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als man mittels der raffiniert konzipierten Einhängeköpfe, welche komplett ohne verlierbare Einzelteile auskommen, mehrere sigeMAX Bühnen konfektionieren und in Windeseile nahezu spielerisch an den vorhandenen Winkelstützwänden einhängen konnte, so der Hersteller. Bohrungen in den Winkelstützwänden wurden somit komplett überflüssig. Folglich wurden die Arbeitsebenen und einhergehend der Komfort des Personals verbessert, was außerdem deutlich mehr Tempo für die weiteren Arbeitsvorgänge garantiert, erläutert Mayer Schaltechnik.

Das Baustellenpersonal vor Ort ist bis dato sichtlich begeistert und lobt laut eigenen Angaben vor Allem die perfekt an die mitunter schwierigen Gegebenheiten, anpassbare Vielseitigkeit der sigeMAX und attestiert ihr eine solide Konstruktion, die ein "sicheres Gefühl" beim Arbeiten vermittelt. Neben der schnellen und einfachen Montage, ist Bauleiter Fabian Goßmann von BEMO Tunnelling eigener Aussage zufolge darüber hinaus äußerst beeindruckt von der kompetenten Beratung im Hause Mayer Schaltechnik. Bis spätestens 2027 soll die traditionsreiche Hochbrücke in der Eckernförder Straße in ihrem neuen Glanz erstrahlen und einen Übergang für den Nord-Ostsee-Kanal am Nordufer von Kiel sicherstellen.