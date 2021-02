Haderslev/Dänemark (ABZ). – Um dem Klima in der Übergangsjahreszeit gewachsen zu sein, kommt es auf das richtige Outfit an. Engel Workwear empfiehlt bei der Außen-Arbeit in oder auf Verkehrswegen oder bei schlechten Sichtverhältnissen einen hoch sichtbaren Zwiebellook. Das System aus "Safety"-Shelljacke, langarmigem Grandad-T-Shirt und "Safety Light"-Bundhose ist flexibel kombinierbar und wandelt sich vom leichten Dress bis zur wärmenden Wetterschutzausrüstung.



Für Beschäftigte, die überwiegend im Freien tätig sind, ist das Wetter gerade in der Übergangszeit eine besondere Herausforderung. Mal ist es kalt, mal warm, mal windig, mal nass. Findet die Arbeit noch dazu in Verkehrsbereichen statt, kommt das Risiko des Übersehenwerdens hinzu. "In solchen Situationen kommt es auf die richtige Kleidung an", sagt Tom Hedegaard Pedersen, Vertriebsdirektor International von Engel Workwear. "Für einen optimalen Schutz der Belegschaft empfehlen wir daher eine clevere Kombination unserer funktionellen "Safety"-Kollektion. Das langärmelige Grandad-T-Shirt 9548-182 und die Bundhose 2547-319 aus der Linie "Safety Light" sorgen bei milderen Temperaturen für ein optimales Trageklima. Wird es kühler oder nass, hält die nach EN 343 (3:3) zertifizierte Shelljacke 1146-930 zuverlässig Wind und Regen ab. Sinken die Temperaturen weiter, empfehlen wir eine Ergänzung um die HiVis-Stepp-Innenjacke 1159-158. Sie wird einfach in die Shelljacke eingezippt."

Jedes Bekleidungsteil des funktionellen Zwiebellooks ist nach ISO 20471 zertifiziert und erfüllt zudem die Eisenbahnnorm GO/RT 3279/RIS 3279-TOM. Unabhängig von der Zusammenstellung ist daher stets ein Mindestschutz gegeben. Damit sowohl Leistungsmerkmale als auch Design stimmen, setzt Engel Workwear für die "Safety"-Kollektion ausschließlich langlebige Materialien mit technischem Look und moderne Passformen ein. Einen Kontrapunkt setzt das Grandad-T-Shirt: Mit seinem Vintage-Stil verleiht es dem Outfit einen legeren Touch und sorgt dank Warnschutzklasse 3 für eine ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit.

Auch die Farbpalette der Hosen und Jacken entspricht dem Zeitgeist: Warngelb ist mit Schwarz oder Tintenblau kombiniert, Warnorange mit Grün, Anthrazitgrau oder Tintenblau. Außerdem gehört ein top-aktueller Mix aus fluoreszierendem Rot und Schwarz zum Programm.

Die "Safety"-Shelljacke 1146-930 punktet durch zahlreiche Attribute, die in jedem Job gefragt sind. Das elastische, atmungsaktive, leichte und reißfeste Rip-Stop-Außenmaterial bietet einen hohen Bewegungsfreiraum und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Hautklima. Es hält dem schlimmsten Regen stand (Wasserdichtigkeit Klasse 3). Das Eindringen von Wasser wird außerdem durch den verdeckten Front-Reißverschluss sowie eine verstellbare, bei Bedarf abnehmbare Kapuze verhindert, während Papiere, Wertgegenstände und Co. in den zahlreichen funktionellen Taschen sicher verstaut sind. Engel Workwear hat auch an die Corporate Identity gedacht: Firmenlogos können dank einer cleveren Innenfutter-Lösung problemlos appliziert werden.

Die "Safety"-Stepp-Innenjacke 1159-158 ist eine Ergänzung der Shelljacke: Sie wird einfach mit einem Reißverschluss "eingezippt". Sie ist ebenfalls dehnbar und verfügt über zahlreiche, verschließbare Taschen. Zum Schutz gegen eindringenden Wind hat sie einen hoch schließenden Kragen, einen elastischen Bund sowie Ärmel mit einem elastischen Bündchen und Daumenöffnung.

Das "Safety"-Grandad-T-Shirt 9546-182 ist weich, angenehm zu tragen und hat ein gutes Feuchtigkeitsmanagement. Dafür sorgt die leichte Maschenware mit einer innenliegenden Baumwoll- und einer außenliegenden Polyesterseite. Die frontale Knopfleiste unterstreicht den Vintage-Look, ein akzentuierter Schnitt die moderne Passform. Alle Oberteile gibt es in den Größen XS bis 6XL.

Mit ihrem Mix aus recyceltem Polyester und Baumwolle verbindet die "Safety Light"-Hose 2547-319 eine hohe Leistungsfähigkeit mit Nachhaltigkeitsaspekten. Gleichzeitig sorgen ein rückseitiger, elastischer Taillenbund und die optimierte Passform für einen hohen Tragekomfort. Vor allem beim Stauraum bietet die Hose eine hohe Variabilität: Neben den "eingebauten" Taschen lassen sich zusätzliche Holstertaschen schnell anknöpfen, Kniepolster werden bei Bedarf einfach in die dafür vorgesehenen, Cordura-verstärkten Taschen eingeschoben. Auch die Hosenbeinlänge ist justierbar: Durch Auftrennen der Naht gewinnt die Hose weitere, fertig gesäumte 7 cm. Die "Safety Light"-Hose ist in Kurz-, Normal- und Langgrößen 40–70, 22–28 und 90–114 erhältlich.