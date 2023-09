Foto: terra infrastructure

Bei Hafen- und Spezialtiefbauprojekten sind optimale Maschinen und Geräteausrüstungen der Schlüssel für wirtschaftliches Arbeiten. Diese stellt die terra infrastructure im Rahmen der Produktsparte Maschinentechnik für das Einbringen von Spundwänden, Rohren, Trägern und anderen Rammprofilen für leichte bis schwere Rammarbeiten zur Verfügung – so etwa mit der RTG Ramm- und Ziehtechnik. Die Rammgeräte-Baureihe von RTG umfasst Geräte in verschiedenen Größenklassen, die in Kombination mit unterschiedlichsten Anbauvarianten ein umfangreiches Anwendungsspektrum abdecken. Kernfunktion aller Modelle ist das Einvibrieren von Spundwänden oder Stahlrohren. Die Geräte stehen neben modernen Verbaulösungen aus der Sparte Grabenverbau auf dem Messestand der terra infrastructure (Freigelände Nord – N149) auf der NordBau im Fokus.