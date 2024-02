Paris (ABZ). – Der "Grand Palais des Beaux-Arts" auf den Champs-Élysées wurde ab 1897 in Paris für die Weltausstellung 1900 errichtet. Er ist historische Stätte, Ausstellungshalle und Museumskomplex in einem. Im Rahmen der von 2021 bis 2025 laufenden Renovierung des Gebäudes sanierte die Firma TP Entreprise nun 80 Regenfallrohre. Dazu arbeitete die Firma mit den Produkten von Brawo Systems zusammen, wie der Hersteller mitteilte.

Mit den Brawo Systems-Produkten konnte die Sanierung nach etwa fünf Wochen erfolgreich abgeschlossen werden. Foto: Brawo Systems

Die vertikalen Fallrohre des Gebäudes sind 24 m lang in den Dimensionen von DN 150 bis DN 200 mit bis zu vier Dimensionssprüngen und Bögen von 45 bis 90°. Sie beginnen an den Abläufen im Dach und führen durch Metallrohre entlang der Pfosten der ursprünglichen Metallstruktur, bis in den Keller auf Höhe des alten Fundaments.



Die Firma TP Entreprise kooperierte nicht zum ersten Mal bei einem historischen Projekt mit Brawo Systems, zuletzt beim Handelsgericht in Paris. Die Sanierung erfolgte vom Dach aus mit dem BRAWOLINER HT 3D DN 150-225, welcher mit dem Harz BRAWO III imprägniert und am Schluss mit Dampf gehärtet wurde.

Die Schwierigkeiten in diesem Projekt ergaben sich aus der Konstruktion des Gebäudes und den anhaltenden heißen Temperaturen. Da das Dach des Gebäudes nicht flach ist, sind die Zugänge zu den Fallrohren zu schmal für das gängige Equipment der Inhouse-Sanierung. Somit war Kreativität bei der Platzierung der Inversionstrommel und der Imprägnierung des Liners gefragt. Aufgrund der beengten Verhältnisse war es schwer sich zu bewegen, was eine durchgetaktete Organisation zur rechten Zeit am rechten Ort mit sich zog. Die heißen Temperaturen sorgten ebenfalls dafür, dass die Installation schnell und reibungslos vonstattengehen musste.

Mit der guten Organisation und den bereits erfolgreich angewendeten Brawo Systems-Produkten, konnte die Sanierung nach rund fünf Wochen erfolgreich abgeschlossen werden. Verwendet wurde vor allem BRAWOLINER HAT. Das Produkt wurde speziell für die Inhouse-Sanierung entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen High-Tech-Textilschlauch, der mit Epoxidharz getränkt und anschließend mittels Luft- oder Wasserdruck in das defekte Rohr eingebracht wird.

Dabei kleidet der BRAWOLINER HT das Rohr komplett aus und beseitigt somit alle bestehenden und auch potenziellen Schäden. Zudem kamen die Harzsysteme von Brawo Systems zum Einsatz. Sie wurden für alle gängigen Sanierungsanforderungen von Haus- und Industriekanälen entwickelt. Die BRAWO Epoxidharze können sowohl kalt als auch warm härten. Die Zufuhr von Wärme beschleunigt den Härteprozess deutlich, teilt der Hersteller mit. Aufgrund der langen Verarbeitungszeit eignet sich BRAWO III für die Sanierung längerer Rohrabschnitte oder großer Rohrdurchmesser.