Auf der IAA Transportation präsentierte Hiab eigenen Angaben zufolge mit dem iQ.1388 den größten Hiab-Kran aller Zeiten. Foto: Hiab

Hiab hat in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht, die den An- und Herausforderungen seiner Kunden noch besser gerecht werden, teilt das Unternehmen mit. Im Fokus aller neuen Hiab-Geräte stehen ihm zufolge: Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit.

Die neue Generation der LOGLIFT-Forstkrane bietet dem Bediener vor allem Sicherheit, betont der Hersteller. Hierfür sorgen demnach der ergonomische Hochsitz mit einer stabileren Leiter, die Kabine mit optimaler Rundum-Sicht sowie der Zugriff auf neue Sicherheitsfunktionen, wie den beleuchteten Not-Aus-Schalter, und eine bessere Lichtanlage.



Bei den Ladekranen von Hiab und Effer sorge das neue Steuerungssystem in Kombination mit der neuen Fernbedienung für maximale Sicherheit. Zu den wichtigsten Sicherheits-Merkmalen gehören demzufolge unter anderem die Sicherheitssysteme LSS-V (Vertical Load Stability System), VSL+ (Variable Stability Logic Plus) und SAF (Semi Automatic Folding). Das LSS-V sorgt für stabile vertikale Bewegungen des Kran bei jeder Last, die Funktion VSL+ berechnet intelligent die Standsicherheit und mithilfe des SAF kann der Kran automatisch aus- und eingefaltet werden.

Die neue Funkfernsteuerung CombiDrive4 verbessert laut Hersteller den Kranbetrieb mit neuen Sicherheitsfunktionen wie ConfirmView, welches das optimale Sichtfeld ermittelt, drei hochauflösenden Displays, einem langlebigen Akku, sowie personalisierbaren Einstellungen für jeden einzelnen Bediener.

Hiab wisse, wie essenziell für seine Kunden die Produktivität im Arbeitsalltag ist. Daher hat der Hersteller seine neue Generation der mittleren Ladekrane mit einem verbesserten Verhältnis zwischen Gewicht und Hubkraft entwickelt, teilt dieser mit.

Auf der IAA Transportation hat Hiab den ersten Kran dieser Baureihe vorgestellt: Den Hiab iX.162 HiPro. Zudem präsentierte Hiab eigenen Angaben zufolge mit dem iQ.1388 den größten Hiab-Kran aller Zeiten. Dieser zeichnet sich durch seine Auslegerstruktur V10-Force aus, welche durch die höhere Stabilität eine bessere vertikale Hubkraft und Präzision ermöglicht. Der Kran eignet sich demnach dank seiner hohen Hubkapazität für unterschiedlichste Anwendungen. Er kann auf vierachsigem Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 32 t montiert werden, was den Einsatz im Stadtgebiet ermöglicht.

Der Größenvorteil schlägt sich in relativ günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten, sowie einem reduzierten CO2-Ausstoß, nieder, betont das Unternehmen. Hiab komplettiert mit dem MOFFETT E8 NX seine vollelektrische E-Serie. Dieses Spezialmodell eignet sich laut Hersteller für besonders anspruchsvolle Aufgaben und schwere Ladungen und kann bis zu 3,5 t heben. Er vereine Kraft und Wendigkeit mit den vielen Vorteilen der vollelektrischen E-Serie, denn er ist lautlos, stößt keine CO2-Emissionen aus und ist günstiger in den Gesamtbetriebskosten, so der Hersteller.

Auf der IAA hat Hiab außerdem den weltweit ersten Abrollkipper aus fossilfreiem Stahl präsentiert, wobei der fossilfreie Stahl die gleichen Eigenschaften hat wie herkömmlicher Stahl, erklärt das Unternehmen. Die Klimabelastung bei der Herstellung sei jedoch wesentlich geringer, was die CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette erheblich reduziert. Hiab hat sich laut eigenem Bekunden zum Ziel gesetzt, seine CO2-Emissionen um mindestens 50 % zu senken und bis 2030 klimaneutral zu arbeiten. Ab 2026 will das Unternehmen serienmäßig Geräte aus fossilfreiem Stahl liefern.

Hiab Germany konnte durch die kontinuierliche Fortsetzung seiner Route-to-Market-Strategie weiterhin Marktanteile in Deutschlands Metropolregionen gewinnen und sich dort als starken Partner seiner Kunden positionieren und etablieren, teilt das Unternehmen mit.



In Berlin wird in Kürze der nächste Hiab-eigene Standort eröffnet. Hinzu kommen Veränderungen im Management-Team von Hiab Germany, wodurch sich das Unternehmen ganzheitlich weiterentwickeln wird: Zum 1. Oktober 2022 wird Maximilian Thiele Prokurist, sowie neuer Service & Operations Manager und Arne Heimann wird neuer Sales & Marketing Manager. Die beiden tauschen sozusagen ihre Positionen.