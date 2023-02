Billingshurst/Großbritannien (ABZ). – Laut einem jüngst veröffentlichten Bericht entfielen 2020 über ein Fünftel aller tödlichen Arbeitsunfälle in der EU auf das Baugewerbe. Angesichts dieser Zahlen appelliert Brigade Electronics nun an die Branche, die Zwecktauglichkeit von Sicherheitssystemen für Nutzfahrzeuge zu gewährleisten.

Baustellenleiter sollten laut Brigade Electronics gewährleisten, dass ihre Fahrzeug-Sicherheitssysteme auch in schwierigen Bedingungen robust, widerstandsfähig und zuverlässig sind. Foto: Brigade Electronics

Der Bericht von Eurostat zeigt, dass Beschäftigte in anspruchsvollen Branchen, wie zum Beispiel dem Baugewerbe, der Fertigungsindustrie und der Landwirtschaft, für 63,1 % der insgesamt 3355 tödlichen Arbeitsunfälle aufkamen. Aufgrund der Größe von Baufahrzeugen und -maschinen ist die Sicht für Fahrer oft begrenzt. Komplexe tote Winkel, verbunden mit schwierigen Bedingungen auf Baustellen, können bei Unfällen ein wesentlicher Faktor sein.

John Osmant, Geschäftsführer der Brigade Elektronik GmbH, kommentierte: "Viele Länder machen Sicherheitssysteme an Fahrzeugen zur Pflicht, was die Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle durch bewegte Fahrzeuge reduziert hat, doch es kann noch mehr getan werden. Anspruchsvolle Industriebereiche wie das Baugewerbe, die Landwirtschaft, der Bergbau und Steinbrüche bieten einige der schwierigsten Bedingungen."

"Geräte – und vor allem Sicherheitsgeräte – müssen extremes Wetter, Schutt, Staub und unebenes Gelände tolerieren können. Wir raten Flotten-, Betriebs- und Transportmanagern, bei der Wahl von Sicherheitssystemen für Baufahrzeuge und -maschinen unbedingt auch die Umgebung zu berücksichtigen."

Innovative Sicherheitstechnologien sind darauf ausgerichtet, die erhöhten Risiken zu entschärfen, die bei der Arbeit in Umgebungen mit verminderter Sicht und schwierigen Bedingungen entstehen. Produkte wie die Backsense Radarsensorsysteme, Backeye360 Kameras und Monitore, bbs-tek White Sound Rückfahrwarner und Warnmelder sowie mobile Digitalrekorder von Brigade versorgen Fahrer mit besseren Informationen, so dass sie bei gefährlichen Bedingungen schnell reagieren können.

"Vor der Wahl eines Systems sollten Entscheider erwägen, in welchen Situationen die Sicherheitsprodukte getestet wurden", so John Osmant. "Haben sie strenge Prüfungen in verschiedenen Bedingungen durchlaufen – wie alle Produkte von Brigade? Sind sie nachweislich wasser- und staubdicht, stoßfest und für den Einsatz in extrem niedrigen oder hohen Temperaturen geeignet?" "Flotten-, Betriebs- und Transportmanager müssen darauf vertrauen können, dass die von ihnen installierten Sicherheitssysteme robust, widerstandsfähig und zuverlässig sind und dass sie ihre Beschäftigten in den typischen Bedingungen auf Baustellen wirksam schützen."