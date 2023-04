Hochschule diskutiert Zukunft des Bauens

Neben einer Reihe von Fachreferaten gab es den Veranstaltern zufolge eine Podiumsdiskussion zur Nachhaltigkeit am Bau. Darüber diskutierten Angela Feldmann, Dr. Friedl, Prof. Dr. Laar und Prof. Dr. Maurer auf dem Podium. Weitere Themen waren die Wohnraumbeschaffung in Ballungsräumen und Künstliche Intelligenz am Bau. Es referierten: Prof. Dr. Günther Schalk, Veit Hauner, David Moecker, Isabella Maurer und Diego Cisterna. Ein Grußwort steuerte der bayerische Bauminister Christian Bernreiter per Videobotschaft bei. Im Frühjahr 2024 findet das nächste Bau- und Umweltsymposium statt. Eingeladen werden laut der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik sowohl Externe als auch Interne.

