Murrhardt-Fornsbach (ABZ). – Der Druck auf Kupplungen an Anbaugeräten ist häufig so hoch, dass diese sich nur schwer lösen lassen. Bei Zeitdruck wird dann häufig zum Hammer gegriffen.

Die QuickOn sorgt laut Holp dafür, dass Kuppeln und Entkuppeln leichter erfolgen kann und Beschädigungen vermieden werden. Foto: Holp

Das Hydrauliköl spritzt und die Kupplung ist defekt, sobald dies ein paarmal wiederholt wurde. Dabei bietet die Holp GmbH nach eigener Aussage mit der QuickOn Zange ein Werkzeug, das dieses Problem löst.

Heute wird streng nach den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit gearbeitet. Anbaugeräte werden danach ausgewählt, wie effizient sie auf der Baustelle sind. Fachkräfte sind rar und müssen aufgrund des ständig hohen Termindrucks effektiv arbeiten können. Dennoch beugen Unternehmer und Maschinenführer nur in den seltensten Fällen den drohenden Beschädigungen der Kupplungen ihrer Maschinen und Geräte vor. Ähnliches gilt für die Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes: Herumspritzendes Hydrauliköl, das ins Erdreich sickert, passt heute nicht mehr zu einem modernen Bauunternehmen.

Mit dem Einsatz der QuickOn Zange kann all das vermieden und die Lebensdauer von Kupplungen erheblich verlängert werden. Denn das Problem ist allgegenwärtig, auch wenn der Baggerfahrer alles richtig macht.

Auch wenn er vor dem Abkuppeln bereits den Druck aus den Leitungen genommen hat, kann sich durch Temperaturunterschiede oder Sonneneinstrahlung relativ schnell wieder ein Druck von 50 bar oder mehr in den Schläuchen aufbauen. Dagegen kommt kein Maschinenführer mit reiner Körperkraft an. Daher sorgen laut Holp viele Unternehmer dafür, dass eine QuickOn Zange in jedem Bagger liegt, bevor dieser zur Baustelle gebracht wird. Die Zange beugt beim An- und Entkuppeln von Flat Face-, Einhandkupplungen und verschiedenen anderen Steckkupplungen Beschädigungen vor, auch wenn diese bei einem hohen Druck von bis zu 100 bar geöffnet und geschlossen werden. Auf diese Weise müssen die Kupplungen nicht mehr von Hand geöffnet und geschlossen werden, sodass Beschädigungen vermieden werden. Ebenso wird sauberes und umweltfreundliches Arbeiten gewährleistet, weil kein Öl mehr austritt und den Untergrund verunreinigt.

Die QuickOn funktioniert nach Aussage des Herstellers ganz einfach: Die Kupplung wird mit den beiden robust geschmiedeten Greifschalen umgriffen, die bis zu 1 1⁄4 Zoll Durchmesser geöffnet werden können, und einfach zusammengedrückt.

Durch die Entlastung der Verriegelungsmechanik der Kupplung kann diese nach Angaben des Herstellers leicht und ohne Anstrengung bedient werden. Die 3 mm dicken Greifadapter aus Feinkornstahl werden bei jeder Zange serienmäßig mitgeliefert. Sie können durch ihre V-förmige Öffnung sowohl an kleinen Kupplungen als auch an Hydraulik-Verbindern angesetzt werden, sodass Durchmesser von 1⁄4 Zoll bis 1 1⁄4 Zoll gekuppelt werden können. Daher können mit der QuickOn laut Holp Kupplungen von Baggern, Kränen oder landwirtschaftlichen Geräten verbunden werden, auch wenn verschiedene Leitungsdurchmesser vorhanden sind. Das funktioniere auch bei beengten Platzverhältnissen oder wenn die Kupplung in ungünstiger Höhe steht. Durch die Linearführung haben Kupplungen, die mit der QuickOn geöffnet und geschlossen werden, nach Aussage des Herstellers eine etwa 10-mal längere Lebensdauer zu erwarten. Holp ist auf dem Freigelände Nord an Stand FN.1019/3 auf der bauma zu finden.