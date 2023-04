Das HS-Verdichterrad The Punk wird auf der diesjährigen RATL gezeigt. Foto: HS-Schoch

Lauchheim (ABZ). – "Für jeden ist etwas dabei" – das beschreibt das Sortiment von Anbaugeräte-Experte HS-Schoch den Verantwortlichen zufolge wohl am besten. Die Gruppe – bestehend aus den Firmen HS-Schoch, ZFE und bsg – sei als Full-Liner in der Branche bekannt. Neben den klassischen Löffeln und Schaufeln in bekannter Ausführung und als Sonderbau bietet die Gruppe auch alle Art an Abbruchwerkzeugen, Schütten und Mulden, sowie Pritschenboxen an. Zur RATL zeigt Schoch im Freigelände am Stand F230 seine Angebotsvielfalt. Neben einer Hochkippschaufel für den Recyclingbereich werden auch bewährte Produkte für den Tiefbau zu sehen sein. Ganz neu dabei ist ein Tieflöffel mit Löffelkörper, der komplett aus HARDOX 500 TUF gefertigt ist.

Das neue Material von Hardox kombiniere die besten Eigenschaften aus HARDOX 450 und HARDOX 500, jedoch mit weniger Eigengewicht. Bei einem 4-Kubikmeter-Löffel könne so rund 8 % Gewicht eingespart und die Lebensdauer um bis zu 10 % erhöht werden. Daraus resultiert eine Kraftstoffeinsparung, die vor allem in den aktuellen Zeiten der Energiekrise einen deutlichen Mehrwert bietet, versichert HS-Schoch. Ebenfalls mit bester HARDOX-Bauweise konstruiert und ebenfalls ausgestellt sein wird: der HS- Kabelbaulöffel der Bezeichnung The Raptor und das HS-Verdichterrad The Punk. Beide Produkte haben sich laut Hersteller in den vergangenen Jahren vor allem beim Glasfaserausbau bewährt und überzeugen in den Praxistests auf ganzer Linie.

Auch mit von der RATL-Partie sein wird der Reißlöffel The Beast. Neben den Anbaugeräten werden die Besucherinnen und Besucher auf dem HS-Schoch-Messestand auch die HS-Box-Family kennen lernen. Die Firma bietet mit den HS-Boxen spezielle Ladegutsicherungssysteme für den Einsatz auf der Transporterpritsche an. Die HS-Box sichert Werkzeuge und Materialien während der Fahrt und sorgt für Ordnung auf der Baustelle. Das Team steht Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.