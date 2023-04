Das Modell MX20G ist Hydrema zufolge der kompakteste Mobilbagger in der 20-Tonnen-Klasse und wird auf der Musterbaustelle seine Vielseitigkeit zeigen. Foto: Hydrema

"In den Jahren einer bauma sind wir bezogen auf die Teilnahme an Ausstellungen und Messen sehr zurückhaltend, denn diese große internationale Messe fordert uns als kleines Unternehmen immer voll und ganz. Aber in diesem Jahr können wir die RATL nicht ohne uns passieren lassen", erzählt Hydrema-Vertriebsleiter Martin Werthenbach und berichtet weiter aus vergangenen Zeiten:

"Die Messe in Karlsruhe hat einen besonderen Charme, der insbesondere durch das Messemanagement, die in Verbindung mit dem VDBUM agiert, geprägt ist. Die Projektleiterin, Olivia Hogenmüller und das ganze Team sind mit so viel Herzblut bei der Sache, dass wir Aussteller gar nicht anders können, als eine tolle Präsentation für die Kunden, die nach Karlsruhe kommen, abzuliefern." Auch die Qualität der Kunden sei sehr hoch, denn für die Karlsruher Messe nehmen sich laut Werthenbach vor allem die Entscheider die Zeit. "Der Grund ist wahrscheinlich auch in den verschiedenen Demonstrationsflächen zu finden, auf denen wir Anbieter unsere Technik im Einsatz präsentieren können. Die vom VDBUM organisierte Moderation zu diesen Musterbaustellen ist dann auch die Sahne auf der Torte, die den Besuchern für drei Tage zum Genuss zur Verfügung steht", erläutert der Hydrema-Fachmann.

Hydrema ist in diesem Jahr auch wieder bei einer Musterbaustelle als Akteur dabei: "Wir werden unseren MX20G, den kompaktesten 20-Tonnen-Mobilbagger am Markt in die Arena der Musterbaustelle für Tief-und Straßenbau bringen und zeigen, wie effizient die Maschine mit Tiltrotator und Palettengabeln ist", erklärt Werthenbach. Der Mobilbagger ersetze in dieser Ausrüstung auf der Baustelle den Radlader und den Teleskoplader.

Auf dem Messestand, der direkt gegenüber der Musterbaustelle liegt, wird außerdem ein MX17G mit Leica-3D-Steuerung zu sehen sein und das kompakte Biest, der MX14G wird ebenfalls nicht fehlen.

Der MX14G ist laut Hydrema der wohl kräftigste Bagger in der Kompakt-Mobilklasse und findet sogar auf Baustellen Platz, auf denen vielleicht noch Fünf-Tonnen-Kompaktbagger zum Einsatz kommen, teilt das Unternehmen mit. Aber ausgestattet mit der Hubkraft von großen Mobilbaggern in der 16-Tonnen-Klasse und der gleichen Hydraulikleistung, wie der große MX20G, sowie auf Wunsch mit dem gleichen Fahrantrieb versehen, sei die Maschine im Gelände kaum zu bremsen.

Sie hebt schwerste Lasten, beziehungsweise arbeitet auch mit Hochleistungs-Anbaugeräten, die viel Hydrauliköl erfordern, da auch im MX14G mehr als 407 lLeistung zur Verfügung stehen. Der im internationalen Markt geprägte Begriff "Compact Beast" komme also nicht von ungefähr. Auch zu sehen ist ein 10-Tonnen-Dumper, genauer das Modell 912GS. Dabei handelt es sich Hydrema zufolge um den einzigen Dumper, der auf der Straße mit 40 km/h mit seiner vollen Last von 10 t fahren darf und der gleichzeitig extremste Geländetauglichkeit bietet.

"Als Nachbarn freuen wir uns die Firma Pladdet zu sehen. Das Team präsentiert unter anderem einen Anbausaugbagger, der sehr robust speziell für den Straßenbau ausgelegt ist und der dort an einer unserer Maschinen betrieben vorgeführt werden wird. Hier kommt die Leistung von 407 Litern, die in unseren Maschinen stecken, sehr gut zum Einsatz", erzählt Regionalleiter Dominik Meinecke, der ebenfalls als verantwortlicher Mann in der Region auch die Präsentation auf der Musterbaustelle vortragen wird. "Es sind aber alle vier Regionalleiter aus Deutschland vor Ort", berichtet Vertriebsleiter Werthenbach, "denn die Messe ist längst nicht mehr nur interessant für Kunden aus Süddeutschland. Der gute Geist dieser kompakten, aber doch sehr umfangreichen Messe hat sich in den Fachkreisen rumgesprochen. Es sind eben überwiegend die Entscheider, die hier sehr viel Zeit für Gespräche finden, denn hier steht nicht die Unterhaltung im Vordergrund, sondern der hochwertige, fachliche Austausch. Darauf freuen sich mit mir, auch Arnold Schuh aus Bayern, Oliver Pape aus NRW und Rico Zartmann aus Brandenburg, die ebenfalls aus Ihren Direktverkaufsgebieten, beziehungsweise den Gebieten ihrer Händler sicherlich Besuch erwarten dürfen."

Dominik Meinecke betreut die Händler in der Region Baden-Württemberg und im Saarland und wird bestimmt auch aus seinem Direktgebiet Thüringen Kunden begrüßen können. Seine Händler aus der Region aber sind auch selbst vor Ort, um tatkräftig zu unterstützen. Zumindest Lokalmatador Reiner Reichert vom Reichert-Servicecenter hat mit seinem Team seine tatkräftige Unterstützung für die gesamte Messe schon fest eingeplant."