Fulda (ABZ). – Das Betonbauunternehmen F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG hat unlängst sein Symposium FCN Academy 2023 abgehalten. Laut dem Unternehmen konnte die Veranstaltung an den Erfolgskurs des letzten Symposiums vor drei Jahren anknüpfen.

Circa 300 Teilnehmer aus dem Bausektor, dem kommunalen Bereich sowie der Städte- und Landschaftsplanung fanden sich im Kongress- und Kulturzentrum Hotel Esperanto in Fulda ein. Auf der Agenda standen unterschiedliche Ansätze zur Zukunft des Bauens und zu nachhaltigen Entwicklungen der Lebensräume.

Auf die Grundsensibilisierung zum ökologischen Planen und Bauen ging Dr. Philip Unterweger ein, der mit dem Konzept Animal Aided Design Stadtnatur und das Habitat von Tieren im städtischen Umfeld berücksichtigt. Ansätze für den Bausektor sieht Jonas Hiller, Projektmanager bei der Toni Piech Foundation, vor allem in der aktiven Verringerung der Treibhausgasemissionen bei der Produktion von Baustoffen. Sie betrugen Hiller zufolge bereits 2019 nahezu 40 Prozent des gesamten Ausstoßes.

Lösungsansätze dazu seien in der Zementindustrie bereits in der Umsetzung. Den Ansatz, den FCN hier verfolgt, stellte Geschäftsführer Bernhard Klöppner mit dem zementfreien FCN-Klimabeton, hergestellt mit Geoprime, vor. Wird er beispielsweise bei der Produktion von Betonsteinpflaster mit 8 Zentimeter Stärke eingesetzt, lässt sich der CO2-Ausstoß auf weniger als 5 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter reduzieren. Verglichen mit dem Wert von 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter bei Nutzung von konventionellem Zement als Bindemittel ergibt sich so eine Reduktion von 75 Prozent.

Landesgartenschau-Geschäftsführer Marcus Schlag gab unter dem Motto "Fulda verbindet" erste Einblicke in das rund 42 Hektar große Gesamtareal. Mit 500.000 erwarteten Besuchern verspricht man sich einen enormen Schub für die Stadt. Für FCN bietet sich mit der Landesgartenschau vom 27. April bis 8. Oktober 2023 die Gelegenheit, sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Als Hauptsponsor ist FCN mit einem Mustergarten vertreten. Ein weiteres Vortragshighlight, das Denkanstöße lieferte, waren die Ausführungen von Prof. Dr. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Leiter FAW in Ulm.

Radermacher stellte seinen ganzheitlichen Ansatz für die "Welt in 2050" vor. Als Voraussetzung für die Bewältigung der Klima Krise und des Bevölkerungswachstums sieht er die unbedingte Notwendigkeit in mehr globalem als regionalem Denken und Handeln. Ein zentrales Element ist hier für ihn das Carbon Capture, also CO2 aufzufangen und zu speichern.