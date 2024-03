In deutschlandweit 23 Prozent der Betriebe galt 2022 ein Branchentarifvertrag, in weiteren 2 Prozent ein Firmen- oder Haustarif. Grafik/Text: imu-Infografik

Nach Daten des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat die Tarifbindung der Betriebe zwischen 2009 und 2022 in Westdeutschland von 39 auf 27 Prozent abgenommen, im Osten von 23 auf 18 Prozent. In deutschlandweit 23 Prozent der Betriebe galt 2022 ein Branchentarifvertrag, in weiteren 2 Prozent ein Firmen- oder Haustarif. Von den nicht tarifgebundenen Firmen – insgesamt 75 Prozent – orientierten sich 2022 immerhin 41 Prozent an Tarifverträgen (Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)).