In einer aktuellen Untersuchung hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Entwicklung der Bauwirtschaft analysiert.

Das preisbereinigte Bauvolumen in Deutschland 2024 könnte zum vierten Mal in Folge schrumpfen. Grafik/Text: imu-Infografik

Demnach könnte das preisbereinigte Bauvolumen in Deutschland 2024 zum vierten Mal in Folge schrumpfen. Für 2024 wird ein Minus von 1,5 Prozent erwartet. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist dann 2025 aber wieder mit einem Plus von 1,5 Prozent zu rechnen. Nominal wird für 2024 ein Bauvolumen von insgesamt 545,8 Milliarden Euro prognostiziert (Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)).