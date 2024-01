Institut lädt zu Rohrleitungsforum ein

Oldenburg (ABZ). – Wenn sich die Tiefbaubranche am 8. und 9. Februar 2024 auf dem 36. Oldenburger Rohrleitungsforum in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg versammelt, wird das Leitthema der Veranstaltung für reichlich Diskussionsstoff sorgen, ist sich das Institut für Rohrleitungsbau an derFachhochschule Oldenburg e. V. (iro) sicher: "Wasser, Abwasser, Strom, Gase – mit Künstlicher Intelligenz in die Zukunft" lautet das Motto, um das sich (fast) alles drehen wird. "In den Vortragsreihen ebenso wie an den Ständen in der begleitenden Fachausstellung, oder beim persönlichen Netzwerken sowie in der "Diskussion im Panorama Café" und dem "Ollnburger Gröönkohlabend" – davon ist Prof. Thomas Wegener überzeugt. Nach Aussage des iro-Vorstandsmitglieds und Geschäftsführers der iro GmbHOldenburg bezogen sich überraschend viele der zum Forum eingereichten Themen auf das gewählte Leitthema und haben damit die Entscheidung desiro-Beirats, die Künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt des Forums 2024 zu stellen, als Volltreffer bestätigt. Folgerichtig sollen die Besucher in den30 Themenblöcken domänenübergreifend Beiträge zu digitalen Prozessen auch und gerade in der Betriebsführung finden. Weitere Informationen finden sich dem Veranstalter zufolge unterwww.iro-online.de.