Darmstadt (ABZ). – Die Jahreshauptversammlung des Fachverbandes Betonbohren und -sägen findet am 31. Mai und 1. Juni 2024 findet im Hotel Neptun in Warnemünde statt. Sie bildet den feierlichen Rahmen zum 40-jährigen Bestehens des Fachverbandes.

Der aktuelle Vorstand des Fachverbandes: D. Reiner Schulze (v.l.), Matthias Seliger, Michael Huber, Dirk Affeld, Manfred Witzke, Florian Wiefel und Britta Keinemann. Fotos: Fachverband Betonbohren und -sägen

Erwartet werden Vertreter der Nachbarverbände aus der Schweiz und Österreich sowie des internationalen Verbandes IACDS. Höhepunkt der am Samstagvormittag stattfindenden Mitgliederversammlung ist die Wahl des Vorstandes. Turnusgemäß wählen die Mitglieder in diesem Jahr den ersten und zweiten Vorsitzenden sowie einen Beisitzer. Derzeitige Kandidaten sind mit Manfred Witzke, Michael Huber und Matthias Seliger die bisherigen Amtsinhaber, sie stellen sich zur Wiederwahl.

"Die Jahreshauptversammlung ist traditionell ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Netzwerktreffen unserer Mitglieder und Partner – üblicherweise im Rahmen der Abendveranstaltungen", erklärt Geschäftsführerin Anne Fuchs.

"Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums in diesem Jahr stehen darüber hinaus gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund. Dabei können die Teilnehmer Warnemünde auf ganz unterschiedliche Weise erkunden und kennenlernen." Zu den Angeboten zählen eine geführte Stadtbesichtigung am Alten Strom und die Besteigung des Leuchtturmes, der Besuch der Robben-Forschungsstation vor Ort, eine Segway-Tour durch die Stadt oder eine klassische Hafenrundfahrt. Sportlich ambitionierte Gäste können sich unter Anleitung von Andreas Zachhuber, dem ehemaligen Spieler und späteren Trainer des FC Hansa Rostock, in unterschiedlichen Beach-Sportarten am Warnemünder Strand messen.