Edewecht (ABZ). – Die EBEV GmbH & Co. KG (Edewechter Baumaschinen und Ersatzteilvertrieb) stellt Ersatz- und Verschleißteile für Straßenfertiger sowie Sonderbauteile aus Verschleißstahl für diverse Industriezweige her. Pünktlich zu Jahresbeginn konnte der Betrieb eine neu gelieferte Bettfräsmaschine in Betrieb nehmen, welche die Kapazitäten der bestehenden CNC-Fräserei erhöht, teilt das Unternehmen mit.

Mit einem Längsverfahrweg von 4000 Millimetern kann EBEV damit eigenen Angaben zufolge noch größere Verschleißteile fertigen. Ohnehin sei der Betrieb in der Produktion breit aufgestellt, um für Kunden unterschiedlichste Verschleißteile fertigen zu können. Zu den Kerntätigkeiten gehören Brennschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Härten, Kanten, Schleifen, Schweißen, Tieflochbohren und Walzen.



Der 1981 gegründete Familienbetrieb habe sich schon früh auf die Be- und Verarbeitung von Verschleißblechen spezialisiert und ist seit 2007 HARDOX Wearparts Partner. Am Firmensitz in Edewecht/Jeddeloh I werden Serienteile aber auch regelmäßig Einzelteile gefertigt, welche nicht ausschließlich im Inland verbleiben, sondern nach Angaben des Herstellers vielfach auch in die ganze Welt exportiert werden. Um bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte knüpfen zu können, nimmt das Unternehmen regelmäßig an internationalen Messen teil. Auf der bevorstehenden bauma in München befindet sich der Stand der Firma EBEV GmbH & Co. KG in Halle A6/300.