Toni Kiesel (Geschäftsführer Kiesel Group, v. l.), Lars Kirchner (Geschäftsführer Kiesel Trade), Matthias Aicheler, Vertriebsleiter Bauwirtschaft Kramer-Werke, Christian Stryffeler, Geschäftsführer Kramer-Werke. Foto: Kiesel

Pfullendorf/Baienfurt (ABZ). – Die Kramer-Werke GmbH und die Kiesel Group verkünden eine Vertriebspartnerschaft in der Umschlagindustrie von Januar 2024 an. Dann wird die Kiesel Trade die blaue Industrielinie von Kramer für die Umschlagindustrie exklusiv vertreiben. Das Produktportfolio beinhaltet drei große Kramer Industrieradlader (IRL6-45, IRL10-60, IRL12-70), zwei Kramer Industrieteleskopradlader (IRL6-35T, IRL12-55T) in der 6- bis 12-Tonnen-Klasse und drei Kramer Industrieteleskopladermodelle (ITL45-7, ITL55-7, ITL55-9) von 4,5 bis 5,5 Tonnen Nutzlast und 7 bis 9 Metern Hubhöhe.

Die Umschlagindustrie umfasst unter anderem Unternehmen, die für die Beseitigung, Wiederverwertung, aber auch den Umschlag von Materialien (Schrott, Holz, Papier, Hütten- und Stahlwerke, Recycling) zuständig sind. Die Maschinen werden zunächst in der DACH-Region und ausgewählten europäischen Märkten vertrieben.

Die Kiesel Group ist Systempartner in der Bau-, Umschlag- und Kompaktindustrie. Als ein europaweit aufgestelltes Handels- und Dienstleistungsunternehmen agiert das Unternehmen in vier strategischen Geschäftsfeldern: Handel, Hersteller, Coreum und Beteiligungen. Im Bereich Handel wird Kiesel exklusiver Vertriebspartner für die Umschlagindustrie von Kramer.

"Die Vertriebspartnerschaft eröffnet uns einen breiten Zugang in die Umschlagindustrie. Die Kiesel Trade ist Spezialist in diesem Bereich und kann so ihren Kunden maßgeschneiderte Systemlösungen anbieten", erklärt Christian Stryffeler, Geschäftsführer von Kramer.

Toni Kiesel, Geschäftsführer Kiesel Group, ergänzt, dass in allem, was das Unternehmen täte, die Bedürfnisse der Kunden sowie deren Umsetzung in Produkte, Dienstleistungen und Prozesse im Mittelpunkt stehen würden. "Daher ist auch die Partnerschaft mit Kramer ein weiterer Baustein in unserer Strategie. Die hochwertigen Kramer Maschinen bedienen genau das definierte Kundesegment aus der Umschlagindustrie und ergänzen unser Produkt- und Markenportfolio perfekt", so Toni Kiesel. Ein flächendeckendes Servicenetzwerk sichere die Nähe zum Kunden.