Patrick Haß (Koehler Paper, Kraftwerksleiter Standort Greiz, v. l.), Marco Haas (Koehler Innovation & Technology), Dr. Stefan Karrer (Koehler-Gruppe, Vorstand Technik), Udo Hollbach (Koehler Paper Standort Greiz, Geschäftsführer), Wolfgang Tiefensee (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Thüringen) und Marco Wolber (Koehler Innovation & Technology) betätigen den Startknopf für den Beginn des Probebetriebs des umgebauten Kraftwerks, das nun mit Holzfeinfraktion als Brennstoff betrieben wird. Foto: Koehler-Gruppe

Das sei eine Innovation am Markt und eröffne viele neue Möglichkeiten bei der Dekarbonisierung von Heizkraftwerken. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft nahmen am feierlichen Start des Probebetriebes des Kraftwerks in Greiz teil. Wolfgang Tiefensee, der Thüringische Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, machte sich gemeinsam mit Dirk Bergner (MdL Thüringen, FDP), Mario Suckert (Thüringer Präsident Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz), Alexander Schulze (Bürgermeister Stadt Greiz), sowie Grit Booth (Leiterin Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen) vor Ort persönlich ein Bild vom Stand der Dekarbonisierung.

Die Umstellung des Kraftwerkes am Standort Greiz ist dem Unternehmen zufolge Teil der Klimastrategie der Koehler-Gruppe und eine Investition in die Zukunft. Koehler habe es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 mehr Energie mit eigenen Anlagen aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, als für die Papierproduktion benötigt wird. Dafür investiert das Unternehmen weiter in Biomasse-Heizkraftwerke, Windparks, Wasserkraft und Solarenergie. Dr. Stefan Karrer, Vorstand Technik der Koehler-Gruppe, betont: "Mit dem Ersetzen von fossilen Brennstoffen kommen wir bei Koehler dem Ziel der konzernweiten Dekarbonisierung immer näher. Geplant ist, die direkten Treibhausgasemissionen aus Scope 1 der Koehler-Gruppe bis 2030 um 80 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2022 zu reduzieren. Der Koehler Paper Standort in Greiz macht mit der Pilotanlage den Anfang." Der Umstellungsprozess des Koehler Kraftwerks in Greiz wird von den Experten von Koehler Renewable Energy maßgeblich begleitet. Die bauliche Umsetzung erfolgte durch ein Projektteam von Koehler Innovation & Technology in Zusammenarbeit mit den lokalen Experten vor Ort am Koehler Paper Standort in Greiz.

Udo Hollbach, Geschäftsführer des Koehler Paper Standortes in Greiz, ist begeistert: "Durch die Umstellung von Braunkohle auf Holzfeinfraktion sparen wir am Standort Greiz mehr als 24.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ein." Für die gesamte Umstellung hat die Koehler-Gruppe rund 8 Millionen Euro investiert. In eigene Stromerzeugungs-Projekte zu investieren ist eine strategische Entscheidung für die gesamte Koehler-Gruppe. Da für den Prozess der Papierverarbeitung und -trocknung große Mengen an Energie notwendig sind, wurde am Koehler Paper Standort in Greiz im Jahr 2010 ein eigenes Heizkraftwerk in Betrieb genommen. Die aktuell stark schwankenden Strompreise verdeutlichen die Wichtigkeit, sich weiter unabhängig von Drittlieferanten bei der Energieversorgung zu machen und auf diese Weise die Wertschöpfung in der Koehler-Gruppe zu halten. Durch den Zukauf der Zollikofer Gruppe, ein großer Anbieter von Biomasse, kann bei Koehler langfristig die benötigte Menge an Brennstoff für die Biomasse-Kraftwerke sichergestellt werden.